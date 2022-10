Franck Ribéry officialise la fin de sa carrière à 39 ans: «La douleur n’a fait qu’empirer»

La semaine dernière, l’agent de Franck Ribéry avant indiqué que le joueur songeait à raccrocher les crampons.

Franck Ribéry avait rejoint la Salernitana en août et son contrat courait jusqu’à juin 2023, mais il n’a plus joué depuis une défaite 1-0 contre l’AS Rome le 14 août, lui qui est rattrapé par des blessures à répétition, notamment des douleurs récurrentes aux genoux.

Franck Ribéry a passé la plus grande partie de sa carrière au Bayern Munich, qu’il avait rejoint en 2007 en provenance de Marseille et quitté en 2019 pour la Fiorentina. Avec le Rekormeister, Ribéry a remporté la Ligue des Champions, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs en 2013, a été neuf fois champion d’Allemagne et a soulevé six Coupes d’Allemagne.

Le natif de Boulogne compte 81 sélections (16 buts) en équipe de France, avec laquelle il a été finaliste du Mondial 2006. Il a aussi disputé la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, marquée par le fiasco de Knysna pour les Bleus. Après avoir déclaré forfait pour le Mondial 2014 à cause d’une blessure au dos, il avait mis un terme à sa carrière internationale en août 2014.