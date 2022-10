Sporting Charleroi : le 12e homme sera silencieux pendant 12 minutes face à Courtrai

« 12 minutes pour nous convaincre »

"Concrètement le 12ème homme sera silencieux pendant 12 minutes. Les tribunes seront accessibles mais nous encourageons toute la T4 à ne pas occuper l’espace habituel. Les autres tribunes peuvent évidemment se joindre à cette action", indique le groupe de supporters dsur sa page Facebook. "Les joueurs présents et le staff auront aussi 12 minutes pour nous convaincre".

Les Storm Ultras visent aussi la direction et Mehdi Bayat qu’ils estiment être "le responsable le plus fautif" dans cette spirale négative. "Nous n’avons plus aucune confiance dans la gestion sportive, et même financière, actuelle. Voire future", poursuivent-ils.

L'ambiance est électrique à quelques heures d'un match qui va s'avérer capital puisque les Zèbres pointent - déjà - à quatre points du Top 8. La victoire semble impérative pour apaiser la crise qui couve.