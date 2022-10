« Le Ballon à la maison », « de justice et d’or », « Le plus beau soir de sa vie »: la presse française et espagnole enthousiaste après le sacre de Karim Benzema

En France, L’Équipe se la joue un brin chauviniste en expliquant que "Le Ballon rentre à la maison", sous la forme d’une parodie du célèbre tube de Vegedream, "ramener la Coupe à la maison", sorti à l’occasion du Mondial 2018. "L’attaquant des Bleus et du Real Madrid devient le cinquième joueur français récompensé, vingt-quatre ans après Zinédine Zidane, son idole, qui lui a remis le précieux trophée hier au théâtre du Châtelet."

"Il en avait rêvé à l’adolescence et le voilà couronné: Karim Benzema a soulevé le Ballon d’Or 2022, lundi à Paris, au terme d’une soirée émouvante, entouré de ses proches et de ses idoles, Zidane et Ronaldo", expliquent nos confrères du quotidien français.

Chez nos voisins toujours, Le Parisien parle du "plus beau soir de sa vie". Pour nos confrères, ce sacre représente "le nirvana d’un même de Lyon devenu le meilleur joueur du monde."

"Il est l’incontestable meilleur joueur du monde en 2022, après une saison époustouflante", ajoute encore Le Parisien.

L’Espagne tout en haut

Mais c’est bien la presse espagnole qui s’est montrée le plus dithyrambique. Tous les quotidiens sportifs ibériques ont dédié leur une au nouveau Ballon d’Or ainsi qu’à son homologue féminin. En effet, outre le sacre de Benzema chez les messieurs, Alexia Putellas a soulevé le trophée pour la deuxième fois chez les femmes. "Or pur", a ainsi titré Mundo Deportivo qui salue les nombreux autres lauréats blaugranas (Gavi et Lewandowski).

"De justice et d’or", a de son côté titré le grand journal Marca, "l’attaquant de Madrid est désormais au sommet du football." Le quotidien pointe également avec ironie le prix octroyé à Manchester City en tant que meilleur équipe, devant Liverpool et le Real Madrid, pourtant finalistes de la Ligue des Champions. Marca met aussi en évidence le succès général de la Liga avec les prix accordés à Alexia Putellas, Thibaut Courtois, Gavi et Robert Lewandowski.

C’est précisément cette abondance de biens que AS a voulu mettre en évidence sur sa une: "Bain d’or", a ainsi titré le quotidien avant d’énumérer tous les prix reçus par les joueurs et la joueuse évoluant dans le championnat. De son côté, le journal pro catalan Sport a préféré "dénigré" le Madrilène Benzema pour consacrer sa une au sacre d’Alexia Putellas: "Alexias est en or", ont ainsi titré nos confrères qui ont tout de même réservé une petite place pour le Français en couverture avec un laconique "Benzema, vainqueur masculin".