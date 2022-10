Mené 1-2 après plus de 14 minutes de temps additionnel, le Colombien voit une faute en faveur de son équipe, non sifflée par l’arbitre Fernando Echenique. Quintero s’en va rouspéter auprès de l’homme en noir en lui agrippant le bras et ce dernier réagit en lui collant une (légère) baffe suite à un mouvement de protection. D’abord choqué par la scène, le milieu de terrain va ensuite péter un câble et bousculer violemment l’arbitre… et se faire très logiquement exclure.

Un geste grave, qui risque d’avoir des répercussions à l’avenir.