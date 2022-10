La rencontre entre Soumagne et Grivegnée s’est très mal terminée. En effet, dès les trois coups de sifflet de l’arbitre retentis pour désigner la fin du match, un supporter est monté sur le terrain pour se battre avec un joueur adverse.

Les images sont terribles et décevantes et s’accumulent en série liégeoise.

2. Cinq buts en un quart d’heure

Plus positif, et toujours en quatrième provinciale du côté de Huy/Waremme, le match entre Ocquier et Marchin s’est révélé bien plus spectaculaire.

Car si les Marchinois se sont imposés 3-4 et conservent donc leur première place à égalité avec Templiers/Nandrin B, le début de partie fut spectaculaire.

Avec plus de cinq goals inscrits en quinze minutes, les deux défenses ont eu dû mal à se réveiller, avant de finalement voir seulement deux autres petits buts lors du reste du match.

3. De l’ordre du divin

Au duel pour le gain de la première tranche, Strée et Thisnes ont offert un spectacle de grande qualité en P3A liégeoise. En effet, il fallait que les premiers cités marquent plus de trois buts de plus que les Thisnois pour décrocher la tranche, et l’exploit fou a été réalisé par les troupes de Franck Walo avec une impressionnante victoire 5-0 contre le 4e Lensois. De l’autre côté, les hommes de Pierre Longueville ne se sont imposés "que" 5-3 contre Hognoul, ce qui laisse les Condrusiens faire la fête.

Très ému par ce nouveau succès comme coach, Franck Walo s’est confié à notre micro. "Depuis deux saisons, nous gagnons tout c’est incroyable. Je crois que j’ai une bonne étoile qui me regarde de là en haut."

4. Une séance de kiné… à la mi-temps

En P1 liégeoise, toujours, tout souri à Geer pour les hommes de Nicolas Henkinet, le frère de Laurent, portier au Standard. Ses hommes, qui devaient jouer le maintien, sont deuxièmes à l’issue de la première tranche et ils viennent de s’imposer contre leur dauphin.

Et même quand leur gardien Kevin Aerts se blesse à une cervicale à l’échauffement, les Geerois ont une solution. Tout d’abord, anti-douleurs juste avant le match et ensuite, Mike Grosdent, son équipier, lui fait une séance de kiné improvisée en lui craquant le dos à la mi-temps pour qu’il puisse finalement terminer son match. Plutôt pratique...

5. Un ancien pro à la tête de Namur

Ancien buteur de Charleroi ou encore de l’Union St Gilloise, Cédric Fauré reprend l’équipe première de l’Union Namur. Une grosse surprise pour tout le monde, fêtée dignement par une victoire pour la dernière de son prédécesseur, Patris.

6. Un but pour le bêtisier

Anthyme Repan a sans doute très mal dormi lors de la nuit de dimanche à lundi. Alors que son équipe, Braine, menait 2-1 à la 89e, le portier a tenté de gagner du temps. Sauf que problème, en voulant reprendre la balle des mains, celui-ci a glissé et a terminé sa course dans les pieds de Sylla qui ne s’est pas fait prier pour égaliser.

Cette énorme erreur en D3ACFF a rendu ses partenaires furieux, à commencer par Gabor Bukran. "C’est insensé ce qu’il s’est passé."

7. Des décisions contestables pour Jodoigne

En D3 ACFF, le match entre Jodoigne et le Crossing a tenu en haleine tout le public. Tout d’abord, Philippe Wayenbergh voit un de ces joueurs prendre la rouge pour une faute dans le milieu de terrain après seulement 180 secondes. Une décision sévère, au vu de la photo prise par un de nos photographes sur place.

Ensuite, le coup franc extraordinaire marqué à plus de 70 mètres des buts bruxellois par Puttemans est contesté. Enfin, en fin de rencontre, l’arbitre siffle un penalty en faveur des Bruxellois… avant que le juge de ligne, situé plus loin sur le terrain, annule finalement la décision.

Une somme de décisions qui a rendu fou le coach bruxellois. "Je n’avais jamais vu ça en 35 ans."

8. Un arbitrage à l’international

En P1 luxembourgeoise, Ethe - Freylange s’est joué à l’international.

Vu qu’il manquait un assistant suite au décès du papa d’un arbitre, c’est un arbitre français, qui suit régulièrement les matchs, qui s’est proposé afin de compléter le trio arbitral. Et selon les différents avis, il peut revenir de notre côté de la frontière quand il le désire.