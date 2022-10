Et ici, c’est nos confrères de La Meuse qui rapportent la vidéo filmée au coup de sifflet de la rencontre entre Grivegnée et Soumagne. Alors que le score de 3-3 et que l’arbitre vient de siffler la fin du match, un supporter de Soumagne monte sur le terrain pour en découdre avec un joueur adverse.

S’en suit par après une bagarre générale honteuse entre les différents protagonistes. De tristes images pour deux clubs qui devraient être durement sanctionnés.