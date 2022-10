Qui est le Ballon d’or France Football? Voici son portrait-robot

Un joueur européen

L’Argentine, le Portugal, l’Allemagne et les Pays-Bas sont les pays les plus victorieux avec 7 éditions du Ballon d’Or remportées. La France (6 trophées) pourrait les rejoindre si Benzema venait à remporter la distinction, ce lundi. Avec 5 Ballons d’Or chacun, l’Angleterre, l’Italie et le Brésil suivent.

La Belgique, elle, n’apparait pas dans ce prestigieux classement puisqu’aucun Belge ne l’a remporté. Ceux qui s’en sont le plus rapprochés sont Wilfried Van Moer (4e en 1980) et Paul Van Himst (4e en 1965). Plus récemment, Eden Hazard (8e en 2018), Kevin De Bruyne (8e en 2021) et Thibaut Courtois (12e en 2021) ont fait bonne figure. D’ailleurs, les deux derniers cités devraient être bien classés dans cette 66e édition du Ballon d’or, tous deux auteurs d’une très bonne saison 2021-2022. Le numéro 17 de Manchester City et le gardien du Real Madrid semblent même être les seuls Belges en mesure de le remporter à court terme.

Jusqu’en 1995, le Ballon d’or est attribué au meilleur joueur disposant d’une nationalité européenne évoluant dans un championnat européen. Il est donc logique de constater une surreprésentation européenne parmi les vainqueurs sur l’ensemble des éditions (81,54%).

Bientôt Sud-américain ?

Mais depuis qu’il a été ouvert au meilleur joueur évoluant dans un championnat européen sans distinction de nationalité, l’Amérique du Sud "rattrape" son retard. Sur les 26 éditions de cet échantillon, l’Argentine est de loin le pays qui en a le plus remporté grâce aux 7 Ballons d’or de Lionel Messi. Le Brésil (5 distinctions) arrive en troisième position, juste derrière le Portugal (6 trophées). C’est simple, 46,15% des 26 dernières éditions ont été remporté par un joueur sud-américain.

A contrario, les autres continents sont quasiment tous absents du classement, à savoir l’Asie, l’Océanie et le reste de l’Amérique. Seul l’Afrique compte un Ballon d’or grâce au Libérien George Weah (1995), devenu président de la République du Liberia en 2018.

Evoluant en Liga...

Du côté du classement des championnats dans lequel évolue le footballeur élu Ballon d’or, la Liga truste la première place*. À 26 reprises, des joueurs évoluant dans le championnat espagnol ont reçu la précieuse distinction, avec une mainmise sur le trophée depuis 2009 coincidant avec le début de l’ère Messi/Cristiano Ronaldo. La Serie A (20 occurrences), est deuxième. Le championnat italien, lui, est surreprésenté de 1982 à 1998, avec 13 Ballons d’Or sur 17 distribués, soit 76,47% de réussite. La Bundesliga (9 fois) et la Premier League (6 fois) sont loin derrière.

Jamais un joueur évoluant en Pro League ne l’a gagné. Le Néerlandais d’Anderlecht Robbie Rensenbrink est passé tout près en 1976 avec une 2e place. Cette année-là, l’ailier gauche avait notamment remporté la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe (C2), compétition dont il est le meilleur buteur de l’histoire (25 réalisations). Il fut battu par l’Allemand Franz Beckenbauer, défenseur du Bayern Munich.

… au FC Barcelone

Vu la domination du championnat espagnol, il est logique de retrouver le FC Barcelone (15) et le Real Madrid (11) tout en haut du classement des clubs comptant le plus de Ballons d’Or*. La Juventus (9 Ballons d’Or), l’AC Milan (8), le Bayern Munich (5) et Manchester United (4) complètent ce classement.

Âgé de 27 ans environ

L’âge moyen de tous les joueurs ayant eu le ballon d’or est de 27,14 ans. Ronaldo (1997) et Michael Owen (2001) ont tout deux reçus la distinction à l’âge de 21 ans, faisant d’eux les plus jeunes lauréats de l’histoire. Le plus vieil élu n’est autre que le premier premier Ballon d’or de l’histoire, l’Anglais Stanley Matthews (1956), âgé de 41 ans lorsqu’il reçoit sa récompense.

Evoluant sur le front de l’attaque

Sans surprise, la grande majorité des joueurs distingués sont des attaquants (63,08%). Les milieux (29,23%) sont, eux, relativement bien représentés en comparaison avec les défenseurs (6,15%). Les gardiens (1,54%) sont presque inexistants. Seul le célèbre Lev Yachine, portier de la sélection de l’URSS, l’a remporté en 1963.

Attaquant du Real Madrid, club du championnat espagnol, le Français Karim Benzema coche la plupart des cases du portrait-robot du Ballon d’or France Football. De bon augure pour quintuple vainqueur de la Ligue des champions ?