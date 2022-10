Van Crombrugge 6,5

Bizarrement, il n’aura jamais eu si peu de travail que lors de la première mi-temps. Sa poitrine a retenu l’obus trop axial de Sowah, sa détente sur le tir enroulé de Jutgla était sa meilleure parade du match. Totalement impuissant sur le but.

Debast 7

Une prestation très convaincante. Il était déterminé à gagner tous ses duels et c’est ce qu’il a fait. Apport offensif intéressant, il a bien trouvé Murillo à quelques reprises. Sur le but, il aurait peut-être pu couvrir Vanaken de plus près, mais on ne peut pas le pointer du doigt.

Hoedt 7

Un Hoedt comme il devrait toujours jouer. Aucun risque dans son jeu, il a même botté le ballon hors du stade. Une fois pris de vitesse par Jutgla, mais Sowah n’en a pas profité. Reprise de la tête parfaite, mais Mignolet était imbattable cette semaine.

Vertonghen 6

De retour après sa forte grippe, il n’est pas encore au maximum de ses moyens. Avec un peu plus de vivacité, il aurait peut-être pu bloquer l’action qui mène au but.

Murillo 6,5

Le Murillo qu’on n’avait pas encore vu cette saison. Cette fois, il a cherché la profondeur sur son flanc et il a failli délivrer un ou deux assists.

Diawara 6

Enfin une prestation qui correspond mieux à ses qualités. Il a récupéré plusieurs ballons et a servi Silva sur une des deux occasions de la première mi-temps. Moins présent après le repos.

Arnstad 7,5

Le meilleur Anderlechtois avant le repos. Il a parcouru d’énormes distances et a gagné ses duels contre des joueurs beaucoup plus massifs que lui. A souvent trouvé la solution footballistique et a failli tromper Mignolet d’un formidable tir à l’heure de jeu.

N’Diaye 7

La révélation de cette semaine. Mine de rien, il a pris le dessus sur Skov Olsen. A joué avec une maturité stupéfiante.

Stroeykens 7

Lui aussi, il a montré un visage qu’on ne connaissait pas. Tout au long des 90 minutes, il a livré un gros travail dans un rôle de numéro 10.

Silva 6,5

Cette fois, il a vraiment pesé sur la défense brugeoise. Il a récupéré des ballons qui semblaient perdus d’avance. Sur sa seule vraie occasion, il aurait peut-être dû servir Stassin en début de match et il aurait dû battre Mignolet en fin de partie.

Stassin 6,5

Il peut être fier de ses débuts. Il a mis un pressing permanent et était deux fois au bon endroit pour marquer, mais Silva (qui ne l’a pas vu) et le poteau en ont décidé autrement.

Refaelov 6

A peine récupéré de sa grippe, il n’était visiblement pas à 100 %. Une occasion de but, mais son tir a été contré.

Mazzù 6,5

Il a osé mettre un compartiment offensif très jeune et même si Anderlecht n’a pas marqué, il peut être fier de ses choix et de la prestation de son équipe.

Bruges

Odoi 6

Défensivement, il a été satisfaisant et sa faute “professionnelle” était judicieuse, même s’il a été jauni. Par contre, il a perdu plusieurs ballons à la relance. Surtout en première période.

Mechele 6

Il a parfois été bousculé par Fabio Silva, ce qui ne devrait pas arriver avec son physique. Mais il a bien couvert ses coéquipiers, surtout côté droit.

Sylla 7

Il était sur son petit nuage, comme contre Leverkusen, pendant 90 minutes. Deux interceptions cruciales, sur des centres, grâce à sa lecture de jeu. Il a également parfaitement remonté le ballon, avec notamment cette passe verticale pour Jutglà en profondeur. Puis il a pété les plombs, avec la rouge et une réaction complètement exagérée.

Skov Olsen 5

Il s’est procuré la plus grosse occasion brugeoise, avant l’ouverture du score. À part ça, il a été bloqué par N’Diaye pendant toute la rencontre. Pas un seul débordement réussi. Décevant.

Onyedika 7

Parfaitement placé devant la défense brugeoise, il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Une très belle relance en profondeur pour Jutglà, en première période.

Nielsen 7

Il a gagné beaucoup de duels dans l’entrejeu et s’est infiltré de la deuxième ligne. Notamment dans le dos de Vertonghen. C’est aussi comme ça qu’il a inscrit le but d’ouverture, sur une offrande de Vanaken.

Buchanan 5

Il avait affaire à un client, en la personne de Murillo. Le Canadien n’est d’ailleurs pas passé très souvent. Défensivement, il a laissé trop d’espace à son opposant, comme sur le poteau de Stassin. Gros duel de sprinters avec Amuzu.

Vanaken 7

Un geste de grande classe, avec cette feinte de frappe et cette passe décisive pour Nielsen. Quelques ballons perdus avant la pause.

Sowah 6,5

Décisif sur le but d’ouverture, en glissant le cuir à Vanaken. Il a fait mal aux Anderlechtois avec ses appels en profondeur mais n’a pas été assez dangereux, malgré sa vitesse.

Jutglà 6

Un premier topper plutôt moyen. Il a alerté Van Crombrugge d’une frappe du droit, et a permis à Sowah d’en faire autant. Mais ce n’était pas suffisant, à l’image de son action face à Hoedt, en première période.

Hoefkens 6

Son discours à la pause a fait du bien aux Brugeois, qui sont remontés sur le terrain avec un pressing plus efficace et une meilleure possession de balle. Ses changements n’ont pas apporté assez. Simon Mingolet a dû le sauver dans le dernier quart d’heure.

L’homme du match : Mignolet 9

Sa dernière intervention, en deux temps, est tout simplement incroyable. Mais finalement dans la lignée de ses performances un peu plus tôt dans la rencontre et à l’Atlético. Même le centre-tir de Verschaeren, pourtant inattendu, ne l’a pas surpris. Il a clairement gagné trois points au Lotto Park.