L’arrêt prodigieux de Simon Mignolet face à Anderlecht (vidéo)

En fin de rencontre, alors que son équipe était complètement acculée derrière pour tenir le score, le portier a réalisé plusieurs arrêts décisifs. D’abord sur une frappe d’Arnstad, puis sur un centre-tir de Yari Verschaeren.

À la 89e minute, Fabio Silva reçoit un ballon à bout portant du but. La reprise est bonne, et le premier arrêt de Simon Mignolet ne semble pas suffisant pour empêcher le cuir de franchir la ligne. Mais le Diable Rouge n’est pas comme les autres, et alors qu’il est sur le dos, le portier se détend pour aller chercher le ballon in extremis sur la ligne de but. Les joueurs du Sporting avaient du mal à y croire tant l’arrêt semble venu d’ailleurs!

Simon Mignolet est le grand favori pour le Soulier d’or, le prix récompensant le meilleur joueur de notre championnat. Déjà en fin de saison dernière, le gardien avait sauvé son équipe à de nombreuses reprises en play-offs.