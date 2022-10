Bruges remporte le Topper face à Anderlecht grâce à un Mignolet salvateur (0-1)

Anderlecht agressif et bien organisé

Dès la 6e minute de jeu, Skov Olsen est coupable d’un accrochage du bras sur N’Diaye, mais l’arbitre ne désigne pas le point de pénalty.

Bruges s’installe bien dans la rencontre. Les Blauw en Zwart ont le monopole du ballon. Mais après un premier quart d’heure passé à subir, Anderlecht parvient à émerger. Les hommes de Mazzu, bien organisés, réagissent bien à la possession brugeoise en guettant chaque espace dans leur dos lors des récupérations.

Sur les longs ballons, les Mauves font mal aux Brugeois et trouvent beaucoup de joueurs dans les 16 mètres. Fabio Silva loupe une frappe croisée à la vingtième minute, après avoir combiné avec Diawara et Arnsdat (20e).

La plus grande opportunité de la rencontre est à signaler à la 24e minute. Stroeykens adresse un bon long ballon à Murillo sur la droite. Le latéral panaméen sert Stassin qui est venu se faufiler dans un trou de souris dans le rectangle. Mignolet s’interpose toutefois en déviant la reprise du jeune joueur sur son poteau.

Les deux équipes délivrent beaucoup d’intensité dans cette rencontre. La pluie vient s’inviter à la partie et pèse sur le niveau technique des acteurs. À la pause, le score est nul et vierge. Seulement une seule frappe cadrée a été enregistrée, mais les Anderlechtois se sont montrés intéressants. Le public du Lotto Park l’a souligné de par ses encouragements.

Le Club élève le tempo en seconde période

Peu présents offensivement en première période, les Brugeois vont relever le tir au retour des vestiaires. Dès la 50e minute, Onyedika adresse une superbe passe en profondeur vers Jutgla. L’Espagnol aspire les défenseurs anderlechtois avant de talonner vers Sowah, seul face au but. La frappe du Ghanéen trouve toutefois Van Crombrugge.

Anderlecht recule de plus en plus face à la pression brugeoise. Van Crombrugge est obligé de se détendre pour contrer une frappe de Jutgla dans le rectangle (58e). Les Mauves réagissent : Stroeykens déborde sur la droite et centre dans l’axe. Arnstad est à la réception, sa frappe puissante contraint Mignolet à l’arrêt à son tour.

Le match s’emballe : les deux équipes se battent sur chaque ballon pour l’emporter. Mais c’est bien Bruges qui va prendre l’avantage. À la 69e minute de jeu, un bon circuit de passe parvient à trouver Vanaken dans le rectangle. Discret depuis le début du match, le Diable Rouge se défait de Hoedt d’un crochet avant de servir Nielsen. Le Danois, auteur d’une bonne course, est au bon endroit au bon moment pour ouvrir le score (1-0, 69e).

Mignolet écœure Anderlecht jusqu’au bout

Les Mauves ont pris un coup sur la tête, mais ne perdent pas espoir. À la 80e minute de jeu, Hoedt adresse une tête puissante, mais Mignolet sort le grand jeu pour l’arrêter. Trois minutes plus tard, le portier est de nouveau mis à contribution sur un centre-tir tendu de Verschaeren.

Les minutes passent, Anderlecht est désormais totalement installé dans la partie brugeoise. Sur un bon centre de Verschaeren, Silva reprend un ballon face au but. Mignolet manque de fermeté sur son premier ballon, et le cuir semble rentrer dans le but. Mais le portier, couché sur le dos, s’étire pour sauver le ballon in extremis sur la ligne. Les joueurs du Sporting ont du mal à y croire tellement l’arrêt est hors du commun!

Dans le temps complémentaire, Sylla reçoit une rouge après un tacle pieds en avant sur Stroeykens.

Le Club de Bruges l’emporte finalement sur le plus petit des scores. Anderlecht s’est battu, a tout tenté et a eu les opportunités de l’emporter. Mais un mur nommé Mignolet en a décidé autrement. Bruges est troisième du championnat à six points de Genk. Anderlecht pointe seulement à la neuvième place.

Les compositions

Anderlecht: Van Crombrugge; Debast, Hoedt, Vertonghen; Diawara, Arnstad; Murillo, N’Diaye; Stroeykens, Stassin, Silva

Club Bruges: Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla; Nielsen, Onyedika; Skov Olsen, Buchanan; Vanaken, Sowah, Jutglà

Le direct :