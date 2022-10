16h15 : Real Madrid – FC Barcelone

Le trône espagnol en jeu

Le 252e Clasico de l’Histoire. Et après une saison compliquée à Barcelone où l’enjeu du classement concernait surtout le Real Madrid et ses espoirs de titre, le choc a retrouvé ses lettres de noblesse. Après huit journées de Liga, l’équipe de Carlo Ancelotti et celle de Xavi sont à égalité (22 points). Et même si le Barça est au bord de l’élimination en Ligue des champions, les Catalans rêvent de triompher à Madrid.

Benzema vs Lewandowski

Ils se sont déjà croisés à sept reprises en Ligue des champions. La dernière fois en 2018. Mais, pour la toute première fois, Karim Benzema et Robert Lewandowski s’affronteront avec chacun le statut de leader de son club. Un duel entre le grandissime favori au Ballon d’or qui sera décerné ce lundi et celui qui aurait mérité de le remporter en 2020 et 2021.

À noter que Courtois sera absent. Ses douleurs au nerf sciatique sont encore trop fortes que pour reprendre les entraînements collectifs.

Cela pourrait être le premier Clasico d’Hazar, qui n’en a jamais joué la faute aux blessures lors de ses trois premières saisons à Madrid.

17h30 : Liverpool – Man. City

Les Reds relancés

L’extraordinaire seconde mi-temps (6 buts inscrits) de Liverpool à Glasgow (1-7) mercredi fait penser que la machine est relancée, après un début de saison compliqué en championnat (10 sur 24). "Je m’attends à ce que ça soit la meilleure version de Liverpool", pense Kevin De Bruyne.

Le retour en grâce de Mohamed Salah, auteur d’un triplé éclair mercredi, et l’excellente forme de Roberto Firmino pourraient compenser l’absence de Luis Diaz, blessé. D’autant que Manchester City doit se passer de deux défenseurs cadres : Kyle Walker et John Stones.

Haaland vs van Dijk

Qui sera capable de stopper Erling Haaland ? Le Norvégien a marqué lors de chacun des dix derniers matchs auxquels il a participé avec Manchester City. Virgil van Dijk, le roc néerlandais de Liverpool, se verrait bien être celui qui mettra un terme à cette série sensationnelle.

19h30 : Bayern Munich – Fribourg

Le Top 4 s’affronte

En Allemagne, l’après-midi de dimanche vaudra également le coup d’œil. À 17 h 30, l’Union Berlin (1er, 20 pts) reçoit le Borussia Dortmund (4e, 16 pts). Dans la foulée, Firbourg (2e, 18 pts) se déplace au Bayern Munich (3e, 16 pts). C’est donc l’ensemble du top 4 qui pourrait être redessiné. D’autant que le Bayern, soulagé de sa qualification pour la suite de la C1, jouera désormais beaucoup plus libéré.

20h45 : PSG – OM

Focus sur Mbappé

Christophe Galtier et Igor Tudor vivront leur premier Classique en tant qu’entraîneurs du PSG et de Marseille. Tous les projecteurs seront toutefois tournés vers Kylian Mbappé. Malgré les démentis de la direction concernant son envie de départ dès cet hiver, la polémique ne fait qu’enfler.