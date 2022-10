8 buts, 4 cartons rouges et plus de 20 minutes de temps additionnel : scénario fou dans le Superclasico bolivien

Mené 3-0 par The Strongest à l’heure de jeu, Bolívar a complètement inversé la tendance en revenant à 3 partout à la fin du temps réglementaire. Les visiteurs ont même inscrit un 4e but à la huitième minute de prolongation. Mais The Strongest a finalement réussi à arracher le point du partage grâce à un penalty tiré... à la 20e minute du temps additionnel.

Aucune des équipes n’a gagné, mais ceux qui ont gagné, ce sont les gens qui ont regardé le match.

Et pour cause, le match a été arrêté pendant de longues minutes à cause d’une bagarre. Au total, ce sont 4 joueurs qui ont été exclus par l’arbitre dans les arrêts de jeu.

Au classement, The Strongest reste leader avec 2 points d’avance sur son dauphin Always Ready et 3 points d’avance sur Bolivar, à 6 journées de la fin de la compétition.

