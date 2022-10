On a retrouvé Aleksandar Mitrovic dans les rues de Londres: «J’étais très, très, très près d’un retour à Anderlecht»

L’employée du club qui nous adresse la parole pendant qu’on patiente sur le parking de Motspur Park, le magnifique centre d’entraînement de Fulham FC, sait de quoi elle parle. Avec ses 102 buts pour le club, dont 43 en une saison de Championship la saison passée et 6 cette saison dont un doublé contre Liverpool, Aleksandar Mitrovic (28 ans) est une légende à Craven Cottage, le petit stade sympathique des "Whites".

Ce n’est pas en blanc, mais en rose - la tenue d’entraînement de Fulham - que Mitro se présente finalement. L’accolade avec son visiteur belge est chaleureuse, son anglais est bien meilleur que lors de ses deux saisons à Anderlecht, entre 2013 et 2015, quand il n’avait même pas 20 ans. Toutes compétitions confondues, il avait marqué… 44 buts pour le Sporting.

"Non, je ne vais pas à West Ham - Anderlecht demain, mon ami, nous répond-il aussitôt, pendant que l’Irlandais Shane Duffy quitte Motspur Park en grosse Lamborghini et le gardien allemand Bernd Leno en Porsche. Ma femme vient d’accoucher de notre troisième enfant, il y a 12 jours. C’est une petite fille. J’avais déjà un fils et une fille. Ce sont des journées épuisantes. Et en plus de cela, j’ai plusieurs séances de rééducation par jour."

En effet, Mitro est blessé à la cheville depuis le match contre son ancien club Newcastle, qui avait versé 16,5 millions€ à Anderlecht (et à plusieurs agents) en 2015. Mitro n’était donc pas de la partie contre West Ham (défaite 3-1) en tant qu’espion d’Anderlecht, ce dimanche.

Vous étiez quand même présent au London Stadium? Fulham s’est senti trahi par l’arbitre: West Ham a marqué deux fois après une faute de main et le penalty était très léger.

"J’ai regardé le match de chez moi. C’est vrai que… (Il se retient) Je ne vais pas en parler, parce qu’en Angleterre, on est puni quand on fait des déclarations sur l’arbitrage. Vous voyez que je ne suis plus le même Mitro que quand j’avais 19 ans à Anderlecht (rires). Je réfléchis davantage."

Vous avez vu le match aller entre Anderlecht et West Ham?

"Des extraits. J’ai vu le but de West Ham et j’ai vu quelques arrêts d’Areola. Ce sera difficile pour Anderlecht de venir chercher quelque chose au London Stadium. West Ham a de bons joueurs expérimentés. Mais dans le foot, tout est possible."

Si vous aviez joué à Anderlecht, le Sporting aurait gagné le match aller.

"(Petit sourire) Anderlecht n’a pas une mauvaise équipe, mais ce n’est plus l’ancien Sporting. Le club vit des moments difficiles. La direction fait tout pour renouer avec les succès, mais ce n’est pas évident. Cela fait mal à tout le monde qui aime Anderlecht - dont moi - de voir que le Club Bruges est si fort."

Bruges est devenu le club numéro 1 de Belgique?

"Jamais! Tant qu’Anderlecht existe, cela ne se produira pas. Anderlecht est un grand club. Ça prend du temps, mais ils vont revenir plus forts."µ

Et dire que vous étiez presque revenu à Anderlecht, le 31 janvier 2018, en location de Newcastle.

"J’étais très, très, très près d’un retour. Il s’agissait de détails. J’étais à Neerpede pour finaliser l’affaire dans les dernières heures du mercato. Teodorczyk devait partir à Udine, et Anderlecht utiliserait cet argent pour me louer. En dernière minute, le deal avec Udine ne s’est pas fait. Et en un rien de temps, j’ai trouvé un accord avec Fulham. C’est à Neerpede que j’ai signé pour Fulham et c’est le docteur d’Anderlecht qui a fait les tests médicaux. C’était le jour le plus stressant de ma vie."

Les supporters d’Anderlecht peuvent encore rêver d’un retour?

"Un jour, j’aimerais rejouer à Anderlecht. On ne sait jamais comment une carrière peut tourner. Et de toute façon, je resterai supporter à vie. À Anderlecht, le gamin Mitro est devenu un homme. J’y suis devenu pro. J’y ai tout appris: à manger correctement, à me soigner, à aller dormir à temps. J’y ai connu deux années magnifiques."

Finalement, vous avez fait le bon choix en signant à Fulham. Vous avez inscrit 102 buts en moins de cinq ans!

"Si quelqu’un m’avait prédit ça, je l’aurais pris pour un fou. Mais vous voyez, quand on croit en soi-même… J’ai aussitôt ressenti une connexion avec les supporters et les joueurs de Fulham."

43 buts en D2 la saison passée, c’est le record de tous les temps en Angleterre.

"Quand les matchs s’enchaînent, que les coéquipiers croient en toi et qu’on a la confiance, ça peut aller vite. Mais honnêtement, je ne joue pas pour battre des records. Quand je serai vieux, ce sera chouette de regarder sur Google combien de buts j’ai marqués. Maintenant, je fais beaucoup de sacrifices, je donne tout pour ne pas avoir de regrets plus tard. Je pourrai dormir sur mes deux oreilles."

Vous êtes déjà meilleur qu’Alan Shearer, votre idole de Newcastle?

"Non, et cela ne sert à rien de nous comparer. Il n’y a qu’un seul Alan Shearer. Moi, j’ai fait mon trajet à moi. Avec beaucoup d’obstacles. Rappelez-vous des critiques que j’avais encaissées à Anderlecht (rires). Cela fait partie de la vie d’un attaquant."

On dirait que vous êtes calmé. Votre dernière carte rouge date de 2016, avec Newcastle.

"Je ne m’en souviens même plus. Je contrôle un peu mieux mes émotions. Mais je reste impulsif. Je me suis pris 10 cartes jaunes, la saison passée. Je suis un vainqueur. Et le foot, c’est un sport d’émotions."

On se souvient de vos deux rouges au Club Bruges.

"Moi aussi! Surtout la deuxième n’était pas une rouge! Je me suis rarement senti si mal. Je pensais que mon exclusion en première mi-temps coûterait le titre à Anderlecht. Mais à cinq minutes de la fin, on a gagné via un autobut (NdlR: de Thomas Meunier). C’est un des plus beaux souvenirs de ma carrière. On a aligné trois victoires et on a gagné le titre contre Lokeren."

On se souvient aussi de vos buts en Ligue des champions. Vous avez marqué le 3-3 à la 90e à Arsenal et le 1-1 à la 84e à Dortmund.

"C’était beau. Mais mes matchs préférés étaient les derbies contre le Club Bruges et le Standard. J’ai souvent marqué contre Bruges (4 fois). Contre le Standard, on n’a pas souvent gagné (une fois en 8 matchs, il n’a inscrit qu’un but), mais j’aimais cette ambiance chaude. Jelle Van Damme était l’adversaire le plus dur."

Vous avez failli devenir gardien à Anderlecht.

"Quand Silvio s’est pris la carte rouge à l’Olympiacos et que nos remplacements étaient tous faits (rires). Je n’ai pas hésité, j’ai mis les gants de Silvio. Vous savez que j’ai effleuré le ballon sur ce penalty?"

Vous êtes encore en contact avec des Anderlechtois?

"Plus vraiment. Tout a tellement changé à Anderlecht, je ne connais presque plus personne. Sauf Mila Djelosevic de la cellule pédagogique, qui est comme ma sœur. Elle a fait un incroyable boulot pour moi."

En équipe nationale de Serbie, vous cassez aussi la baraque. Il vous a fallu moins de temps que Messi et Ronaldo pour marquer 50 buts! Et vous avez qualifié la Serbie pour le Mondial en allant marquer le 1-2 au Portugal à la 90e minute.

"Ce n’était pas seulement le plus beau moment de ma carrière, mais aussi de ma vie. Surtout parce que je m’étais blessé aux ischios au premier jour du camp d’entraînement. Les médecins disaient que je ne pouvais pas jouer, mais j’ai été têtu et je suis monté au jeu, avec l’issue que vous connaissez."

C’était une belle revanche après votre tir au but raté contre l’Écosse, en 2020.

"Ce raté nous avait éliminés pour l’Euro. Pile un an plus tard, je qualifie mon pays pour la Coupe du monde. C’est bien la preuve qu’il ne faut jamais lâcher."

Merci pour l’interview, et on se reverra au Qatar? En finale contre la Belgique?

"Je signerais des deux mains pour ce scénario, parce que j’ai adoré habiter en Belgique. J’y suis resté deux ans, et j’ai l’impression d’y avoir vécu pendant cinq ans. J’aime les Belges. D’ailleurs: n’hésitez pas à m’appeler quand vous êtes à Londres et qu’il vous faut un conseil. Et bonne chance à Anderlecht contre West Ham!"