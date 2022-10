Les Red Flames, écartées du Mondial, reculent au 20e rang du classement FIFA

Le classement précédent datait du 5 août, juste après la fin de l’Euro remporté par l’Angleterre, le pays hôte. Les Red Flames, qui ont atteint les quarts de finale du Championnat d’Europe, ont dû disputer les qualifications pour la Coupe du monde début septembre. Elles ont perdu 0-1 contre la Norvège, une sélection du top, et elles ont gagné 0-7 contre l’Arménie, une petite nation du football. Après avoir manqué la qualification directe, Tessa Wullaert et ses coéquipières se sont inclinées 2-1 lors des barrages face au Portugal la semaine dernière. Résultat: la Belgique passe de la 19e à la 20e place. La position la plus élevée que les Flames ont atteinte jusqu’à présent est la 17e place en 2019 et 2020.