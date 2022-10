Kylian Mbappé de plus en plus isolé: des employés aux joueurs, la star agace au PSG

"Un jour il arrive au Camp des Loges avec le sourire et en plaisantant, et le lendemain, il ne dit rien et ne regarde personne", a témoigné un employé du club dans les pages du journal sportif français pour dénoncer l’attitude du Français. Mbappé agace de plus en plus à Paris et ses envies de départ n’ont fait qu’exacerber le sentiment d’ingratitude que ressent un grand nombre de travailleurs du club.

Le vestiaire serait, quant à lui au bord de l’implosion. Mbappé ne serait plus soutenu par le noyau dur des joueurs, groupe commandé par les joueurs sud-américains (Neymar, Messi et Marquinhos). De son côté, le prodige de 23 ans pourrait compter sur l’appui de Hakimi, des autres joueurs français du groupe (Kimpembe, Mukiele et Ekitike) ainsi que celui de son entraîneur Christophe Galtier. Cependant, L’Équipe précise que le soutien du coach n’est pas inconditionnel.

Le fait que la direction ait fait de Mbappé la pierre angulaire sur laquelle reposerait son projet, n’aurait pas plu aux autres cadors du vestiaire. Les départs forcés de Di Maria et Paredes pour affaiblir le groupe des Sud-Américains n’aurait pas eu l’effet escompté puisque l’ambiance entre Mbappé et Neymar s’est refroidie et le noyau dur se serait renforcé autour du Brésilien.

De plus, les prestations en demi-teinte de Mbappé depuis le début de la saison, couplées à l’excellent début de campagne de Messi et Neymar auraient eu un effet négatif dans le vestiaire pour la star française. Dépassé par les deux autres figures de proue du PSG, Mbappé verrait son pouvoir remis en cause au sein du club.