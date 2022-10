Real Madrid : âmes sensibles, s’abstenir… Les images du violent choc subi par le sauveur Antonio Rudiger (photos)

Sur un centre long de son compatriote Toni Kroos, Antonio Rüdiger, parfait tout au long du match dans ses tâches défensives, a surgi pour placer une tête qui a évité au Real sa première défaite de la saison.

Le choc avec le gardien adverse a mené à une brève interruption: l’Allemand, arrivé cet été à Madrid, a dû sortir pour éponger le sang qui coulait sur son visage, et le gardien ukrainien Anatolii Trubin a fini le match la tête bandée.

"On sait à quel point Antonio est fort dans la surface. J’ai vu sa blessure, et honnêtement, j’ai vu de plus belles choses dans ma vie", a grimacé Kroos, l’auteur de la passe décisive, après le match.

"Il s’est fait une entaille assez large sur le front, c’est assez sérieux, mais ça va, il va bien", a rassuré Ancelotti en conférence de presse.