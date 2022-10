L’adjoint de Roberto Martinez chez les Diables rouges, au micro de CBS, a recadré Mbappé en faisant un parallèle avec son époque au Barça.

"Personne n’aime être exposé à ce pour quoi il n’est pas bon. Il n’aime pas, c’est tout. Mais il y a quelque chose de plus grand que tout: le club. Mais est-ce qu’ils lui ont fait sentir que le club était la chose la plus importante? Ou lui ont-ils fait sentir qu’il était plus important que le club?"

"Je vais parler de ma propre histoire. Je n’aimais pas jouer sur le côté à Barcelone. J’ai détesté. Mais il fallait que je le fasse pour l’équipe. Je n’ai entendu personne dire" Oh, quel geste sympa "de jouer à gauche pour d’autres qui avaient moins de matchs internationaux et de buts que moi. Au final, il n'y a qu'une seule règle : si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais pour le bien de l'équipe. Et l'équipe gagne ! Si l'équipe perdait, j'aurais compris le débat."

Mbappé, auquel plusieurs médias prêtent des envies d’ailleurs, " n’a jamais parlé de quitter le PSG en janvier ", a assuré ce mardi soir le conseiller football du PSG, Luis Campos, qui jugeait ces informations "très graves" avant le choc européen crucial contre Benfica (1-1).