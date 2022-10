La raison principale serait le non-respect des promesses faites par la direction parisienne au moment du renouvellement de son contrat. En plus d’être déçu par le recrutement estival, Mbappé estimerait ne pas être suffisamment impliqué au sein du nouveau projet et être mal positionné sur le terrain.

Ce qui fait écho aux déclarations du joueur lui-même lors du dernier rassemblement de l’équipe de France.

"J’ai beaucoup plus de liberté ici, avait-il lancé. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Giroud qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. À Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent."

L’attaquant aurait donc lui-même annoncé son intention de partir à sa direction. Pour aller où ? Le Real Madrid, le club de ses rêves, est le premier nom qui vient à l’esprit. Mais son refus la saison dernière serait encore trop chaud dans la tête des Madristas. Sans parler des relations désormais très tendues entre le PSG et le Real.

Florentino Perez n’a de son côté pas envie de recruter le joueur qui lui a dit non il y a quelques mois. "Le Mbappé qui devait venir, ce n’est pas mon Mbappé. Moi je veux celui qui rêvait du Real", avait lancé en juin dernier le président du Real qui pourrait toutefois bien changer son fusil d’épaule vu la situation.

Real Madrid, Liverpool ou Chelsea

En Angleterre, les sites de paris placent deux clubs anglais comme potentielles destinations : Chelsea, avec son nouveau président milliardaire Todd Boehly qui cherche un attaquant de classe mondiale ; et surtout Liverpool, qui a déjà dragué Mbappé. "Nous avons parlé un peu, a d’ailleurs confié Mbappé au Telegraph l’été dernier. J’ai parlé à Liverpool parce que c’est le club préféré de ma mère."

Les Reds, qui sont en quête d’un nouvel élan après un début de saison très mitigé, seraient aussi l’un des seuls clubs appréciés par Mbappé à pouvoir déposer une offre à plus de 100 millions €. Reste à voir s’ils seront aussi capables de payer son salaire démentiel, estimé à 44 millions € nets par an.

Contacté par L’Équipe, l’entourage du président Nasser al-Khelaïfi indique cependant que le joueur ne partira pas. Serait-ce dès lors uniquement un gros coup de pression du joueur pour réclamer l’arrivée d’un vrai numéro 9 cet hiver ?