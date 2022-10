La «Cité sportive», là où Braga sème les graines du futur

Dans un pays plutôt pauvre et où le ballon est une religion, nombreux sont les jeunes à tenter leur chance. Braga est un bon exemple de ce modèle de formation à la portugaise. Vitinha (22 ans), Fabiano Silva (22), Rodrigo Gomes (19), Alvaro Djalo (23), Gorby (20) : tous ces joueurs étaient sur le terrain face à l’Union, jeudi passé, et ont été formés en tout ou en bonne partie au SCB. Sans oublier les deux gardiens remplaçants, Tiago Sa (27) et Lukas Hornicek (20), ainsi que Bruno Rodrigues (21), tous membres du noyau A. Les classes de jeunes de Braga ont aussi vu passer quelques internationaux portugais récents comme Tiago (Chelsea, Juve, Atlético) ; le gardien Eduardo ; Trincao passé par le Barça ou encore le tout jeune David Carmo (22), qui a été appelé en équipe nationale en juin, avant de filer à Porto contre 20 millions €.

Paulo Ferreira, le directeur du centre de formation de Braga. ©© Stéphane Lecaillon

"Les 10 millions € sont déjà remboursés"

"Le centre de formation a coûté 10 millions €, mais il est déjà remboursé", poursuit Paulo Ferreira. L’investissement valait le coup, se dit-on, lorsqu’on jette un œil à ce site de quinze hectares, riche de huit superbes pelouses, dont cinq en herbe naturelle… et d’un terrain de beach soccer pour le club numéro 1 mondial de la discipline. Le bâtiment de quatre niveaux qui s’appuie sur le terrain d’entraînement principal – avec gradins pour accueillir près de 1 000 spectateurs –, est parfaitement pensé et ne laisse pas grand-chose au hasard : un cabinet médical, deux salles de gym, de grandes salles de briefing, un jacuzzi et vingt vestiaires, tous équipés de douches et d’un bain froid ainsi que d’un espace permettant aux jeunes de parler en aparté avec leur entraîneur ou un coach mental. "Ce n’est pas du luxe, juste ce qu’il faut, pensé de façon fonctionnelle."

Mais un niveau déjà largement supérieur à ce qu’on peut trouver en Belgique. "À mes yeux, il n’y a qu’un club qui dispose de meilleures installations au pays, c’est Benfica. Pas Porto. Il y a une grosse concurrence avec les trois grands clubs historiques, mais on parvient à persuader des gamins, leur famille et leur agent de suivre leur formation chez nous, voire de quitter Porto. Ils sont convaincus par le niveau de nos installations, mais aussi par le fait que pas mal de joueurs formés ici sont en équipe première."

L’équipe U23 a terminé troisième en 2021 mais seulement sixième en 2022 alors que l’équipe B, qui évolue en D3, a terminé troisième de la phase classique la saison passée. Le potentiel est grand et c’est pour cette raison que le fonds d’investissement qatari qui détient le PSG, QSI, a racheté cette semaine 21,67 % des parts du club.

Braga recrute dans tout le pays et hors des frontières. "Comme le jeune gardien tchèque Lukas Hornicek ou alors certains joueurs en provenance du Brésil ou de Guinée-Bissau, pour qui la langue n’est pas un obstacle."

Le talent ne manque pas et le tout jeune Roger Fernandes, né à Bafata (Guinée-Bissau), qui émarge au noyau U23 mais s’entraîne parfois avec les A, est d’ailleurs déjà estimé à 4 millions € par le site spécialisé Transfermarkt.

15 équipes différentes, rien que pour les garçons

À la cité sportive, l’organisation est huilée, vu les effectifs à gérer. Le tableau Excel qui annonce le calendrier des équipes et l’occupation des terrains est bien rempli. Des U7 aux U23, catégorie avant l’équipe B au Portugal, il y a quinze effectifs différents. Et il faut encore y ajouter cinq équipes féminines. "Il y a mille jeunes joueurs ici", poursuit le quadragénaire alors qu’une camionnette dépose une dizaine de gamins en provenance de l’école, tout de rouge vêtus. "Et je ne parle que des garçons, car les filles sont installées ailleurs. C’est simple, le matin, ils petit-déjeunent dans la résidence du club où ils sont installés, puis ils vont à l’école où ils dînent avant d’être conduits par des chauffeurs du club en mini-bus à l’académie. Là, ils passent en salle de gym, puis en salle de réunion avant l’entraînement. Pour les joueurs des équipes U19 à U23, c’est l’horaire inverse. Chaque noyau dispose de huit entraîneurs en moyenne par staff. Il y a un responsable technique au-dessus, Hugo Vieira, qui fait le pont entre les jeunes et l’équipe A. Braga grandit bien. Toutes les sélections portugaises ont jusqu’à trois ou quatre joueurs qui viennent de chez nous. On espère que Vitinha, qui est international espoir, intégrera la Seleçao dans les prochains mois."

Le bâtiment principal du centre de formation de Braga. ©© Stéphane Lecaillon

Si le nouveau centre est sorti de terre en 2017, la mise en valeur des jeunes date d’avant. "C’est le président qui a rapidement souhaité mettre l’accent sur la formation."

Antonio Salvador a été élu en 2003 et a voulu faire du modeste Braga un grand du Portugal. "Il y a quinze ans, Braga se battait contre la relégation, maintenant on se bat pour embêter Porto, Benfica et le Sporting Portugal. Et pour que l’on parle du top 4 portugais, plus du top 3", résume le directeur.

Une 2e étape de travaux en chantier

Petit à petit, la chimère se transforme en un projet réaliste. "Il a professionnalisé chaque département, construit de nouvelles infrastructures pour amener des joueurs d’ici en équipe première."

Le projet n’est pas terminé puisque les bâtiments de la deuxième phase de la cité sportive commencent déjà à pousser, juste à côté du stade : "Ils seront axés équipe A, avec un nouveau pavillon, un accueil, un restaurant et un musée."

Le montant évoqué par le président en 2017 pour l’ensemble du centre était de 20 millions €.

Le slogan gravé sur les murs de la cité sportive ne nécessite pas de traduction : "O futuro comeca aqui !"

Tout Braga espère que cet avenir permettra de faire rimer jeunesse maison et titre de champion.