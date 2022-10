Manchester City, sans Haaland, partage contre Copenhague, la Juve encore plus dans la crise après sa défaite contre le Maccabi Haifa

Tenu en échec à Copenhague lors de la 4e journée de la Ligue des Champions, Manchester City (10 points) garde la première place du Groupe G devant Dortmund (6 points), qui reçoit Séville (1 point) à 21h00. Le FCK est 3e (2 points). Dans le Groupe H, la Juventus (3 points) s’est inclinée 2-0 au Maccabi Haifa et il ne lui reste plus qu’un fil d’espoir de devancer le PSG et Benfica (7 points), qui s’affrontent en soirée.