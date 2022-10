Le Real partage sur le fil à Donetsk avec Hazard pendant 56 minutes, Meunier à l’assist et Chelsea domine l’AC Milan (vidéo)

Groupe E

Chelsea - Milan AC (0-2)

Si cette rencontre avait tout pour être une des plus belles de la phase de poules de la Ligue des Champions, l’arbitre allemand Daniel Siebert l’a probablement gâché suite à une décision très discutable. Parti dans le dos de la défense, James se fait légèrement accrocher par Tomori. Pas de quoi déstabiliser l’ailier qui tente sa chance et perd son face-à-face avec Tatarusanu. L’arbitre revient à la faute et désigne le point de penalty… et exclu le défenseur du club italien! Une décision extrêmement sévère.

Après moult discussions et plusieurs cartons sortis, Jorginho, dans son style habituel, va ouvrir le score d’un contre-pied parfait. Le Milan se rebelle et Olivier Giroud, parfaitement isolé, passe à quelques centimètres d’égaliser. Malheureusement pour le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, sa tête passe juste à côté des cages. À noter que Sterling aurait pu (dû?) être exclu après une semelle mais l’arbitre allemand ne fait que jaunir l’international anglais.

La soirée s’annonce compliquée à domicile pour les Italiens. Les Anglais profitent de sa supériorité numérique, les Italiens s’énervent et reçoivent énormément de cartons. Aubameyang double le score logiquement sur une combinaison en triangle.

En seconde mi-temps, les Italiens tentent le tout pour le tout. Sur un centre de Leao, Dest va louper une incroyable occasion à l’entrée du rectangle.

Durant toute la rencontre, l’arbitre aura dégainé plus de neuf cartons jaunes et une carte rouge.

Dinamo Zagreb - Salzburg (1-1)

Vu le score dans l’autre match du groupe, le vainqueur de cette rencontre pourrait prendre la deuxième place au classement! Et si les visiteurs, via Seiwald, ouvrent le score, les Croates vont égaliser à cinq minutes de la mi-temps via Ljubicic.

Ce match nul n’arrange pas les Autrichiens qui auraient pu espérer s’isoler bien plus fort à la deuxième place mais qui restent coincés à seulement 6 points, contre quatre pour les Italiens et les adversaires du soir.

Groupe F

Shakhtar - Real (1-1)

Titularisé à la surprise générale, Eden Hazard et le Real Madrid dominent la possession de la balle mais hormis Kroos sur un tir lointain, les deux équipes se neutralisent parfaitement durant les 45 premières minutes de la rencontre… Mais dès la reprise du match, les Ukrainiens, qui jouent actuellement en Pologne, ouvrent le score via Zubkov.

Le Real est inexistant et Eden Hazard, fantomatique en cette soirée des Ligue des Champions, est sorti à la 56e pour Vinicius. Mais comme souvent, les Madrilènes vont égaliser à la 95e via Rudiger. L’Ancelotti time a encore frappé.

Celtic - Leipzig (0-2)

Dans la rencontre à ne surtout pas perdre, les Écossais dominent le début de la partie sans toutefois réussir à ouvrir la marque. Mais malgré tous les efforts produits, Leipzig va ouvrir la marque à un quart d’heure de la fin via Werner et ainsi condamner les derniers espoirs du Celtic, qui va s’écrouler.

Forsberg, bien servi par le premier buteur de la partie, va doubler la mise à cinq minutes de la fin de la rencontre.

Groupe G

Dortmund - Seville (1-1)

Après le partage entre Copenhague et Manchester City, les deux favoris à la seconde place s’affrontent avec un parfum de revanche pour les Espagnols, étrillés à domicile ce qui avait d’ailleurs coûté la place à leur désormais ex-entraineur Lopetegui.

Et visiblement, ça fonctionne bien puisqu’en Allemagne, Nianzou va ouvrir la marque avant de voir Thomas Meunier offrir un assist à Bellingham.

Avec ce partage, Dortmund est à neuf orteils de se qualifier. Le club de Thorgan Hazard et Thomas Meunier compte cinq points d’avance sur les Espagnols et les Danois, et seulement trois points de moins que Manchester City.

Groupe H

PSG - Benfica (1-1)

La Juve battue, le PSG et Benfica sont dans une situation idéale avant d’entamer la rencontre. Et malgré les énormes débats des dernières heures autour de Mbappé, c’est bien la star française qui va ouvrir la marque, sur penalty.

Mais ce match devait rebondir. Joao Mario, lui aussi sur penalty, va rétablir l’égalité pour donner au score la même allure que celui de la semaine passée.