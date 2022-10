En effet, quelques heures après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé s’est plaint de son coach ouvertement sur Instagram. La star française a publié une photo avec, pour hashtag: "#pivotgang".

Le message est clair, le Français ne veut plus avoir un rôle de pivot au sein de l’équipe mais bien dans la profondeur et il le fait savoir. Et au vu de son plantureux contrat, on se réjouit de voir dans les prochains jours sa place dans le système de Christophe Galtier qui n’a pas réagi à cette nouvelle polémique.