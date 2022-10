C’est finalement le souci de ce succès, pour les Rouches, puisque Laursen et surtout Zinckernagel ont été exclus, l’un pour une obstruction grossière et même si on peut juger l’exclusion directe sévère ; l’autre, déjà averti, pour avoir touché l’arbitre.

"Pour Barrett, selon moi, c’est jaune, a commenté Ronny Deila. Philip, lui, m’a dit qu’il a touché l’arbitre, mais il n’a pas été agressif. C’est une erreur."

Ils manqueront la réception du leader, l’Antwerp, ce dimanche. Enfin, c’est surtout Zinckernagel qui manquera, plus que Laursen.

Il était question de rebond, après la défaite contre Seraing, et le Standard a su se remettre à l’endroit, dans les chiffres, à défaut d’avoir été bon dans le jeu, donc. Une défaite à Charleroi, dans les circonstances d’un avant-match qui ont fait parler, avec l’absence d’Amallah (voir par ailleurs), aurait pu semer le doute.

Le succès, heureux, permet à Ronny Deila d’avancer sereinement vers la réception de l’Antwerp, tout en se rappelant qu’il faudra faire mieux. Car les Anversois, eux, ne manqueront pas les occasions laissées en route par les Carolos. "Ce sont trois points heureux", a admis Deila, qui a reconnu qu’en supériorité numérique, son équipe aurait dû faire mieux. "On a manqué de vitesse, on n’a pas assez cherché les espaces. Mais on a su bien garder le ballon, aussi."

Et Charleroi, lui, a à chaque fois manqué d’un brin de précision, de justesse ou de chance. Il a aussi été frappé par la malchance, sur ce but de Tchatchoua, contre son camp, à la suite d’un centre de Dönnum. Le Norvégien avait été assez malin pour rester en position, légèrement décalé, alors que le bloc carolo avait été aimanté vers le centre.

Le thème de la soirée: l’engagement

L’opposition s’est souvent résumée à une bataille du milieu, et les 90 duels recensés donnent une idée du thème du soir : engagement. Et mise en place tactique, aussi. Si Ronny Deila avait à nouveau opté pour Cimirot comme axial gauche de son trio défensif dans un 3-1-5-1 qui a encore affiché des limites dans le chef de Perica, Edward Still avait réservé un marquage individuel à Balikwisha, notamment.

Le médian offensif liégeois a été bien contenu par Kayembe, et la construction a été laborieuse, souvent avec le même circuit de passes, moins de présence sur les côtés et peu de ballons dans le rectangle. Le Standard a fini la rencontre avec une frappe cadrée, ce qui rappelle qu’il est toujours à la recherche de sa meilleure animation. Deila le sait, mais il a aussi rappelé cette donnée chiffrée importante : "On n’a encaissé que trois buts lors des six derniers matchs." Et il suffit d’en marquer un seul, même avec de la chance, pour remporter la mise. Et rester dans le Top 8, à trois points du Top 4.