Quand ça n’allait pas, il a répondu présent. Il n’a pas joué le match de sa vite mais sans lui, Malines aurait marqué plus d’un but.

Debast 6

A parfois péché par orgueil en début de match. Il a été coupable de quelques mauvaises relances. Il est redevenu le vrai Debast après la pause.

Hoedt 3

Le joueur le plus expérimenté de la ligne arrière a commis une faute de débutant avec cette poussée dans le rectangle. Il a été sorti par son coach à la pause après une très mauvaise première mi-temps.

Delcroix 6,5

Il continue de monter en puissance avec un match très sérieux. Il s’est même permis de sauver quelques ballons chauds.

Murillo 5

Storm l’a souvent mis dans le vent. Il a connu beaucoup de situations difficiles et a eu du mal à les gérer. On le sent moins à l’aise dans un système à quatre.

N’Diaye 7

Timide et stressé durant la première mi-temps, N’Diaye s’est transcendé après la pause. Il a osé apporter offensivement et a délivré l’assist du 1-3 d’un magnifique extérieur du pied.

Diawara 6,5

Très sobre, il a fait beaucoup de bien lors du passage à quatre défenseurs.

Verschaeren 6,5

Peut-être l’un de meilleurs Mauves de la fin de la première mi-temps. Très utile entre les lignes après la pause. Fantomatique durant 30 minutes.

Refaelov 6

Pas du tout en réussite dans ses actions, il a toutefois fait preuve d’une grosse implication. Même quand ça allait moins bien.

Duranville 5

Sorti blessé à la demi-heure, il a vécu la pire période d’Anderlecht. N’a presque pas touché le ballon. Quand c’était le cas, il avait toujours deux Malinois sur le dos.

Silva 7

Abattu après avoir loupé deux grosses occasions amenant pourtant les deux buts de Stroeykens, il a montré qu’il pouvait se relever. Son but est superbe et va lui redonner confiance.

Amuzu 6,5

Bien monté au jeu. Il a donné l’impulsion à Anderlecht en fin de première mi-temps. Très lucide au moment de donner l’assist à Stroeykens sur le 1-1.

Stroeykens 8

Il ne lui a pas fallu 30 secondes pour qu’il marque. Son premier but chez les pros. Plein de sang-froid. Le deuxième? Une copie du premier. Mario Stroeykens n’est peut-être pas un vrai 9 mais il a prouvé face à Malines qu’il pouvait flairer les bons coups en suivant bien deux actions.

Arnstad 6

Toujours présent quand il faut se battre. Il a amené du calme dans l’entrejeu.

Mazzù 7

Surpris par Buijs, il méritait 3 sur 10 après la première mi-temps. À la pause, il a osé changer de système et sortir Hoedt. Il a réussi à insuffler une mentalité de guerrier à ses joueurs.