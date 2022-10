Patron 5

Le Standard n’a cadré qu’un tir ce qui lui a permis de passer une soirée tranquille. Le danger est principalement venu de ses partenaires à l’image de ce contre de Bager en première mi-temps et du csc.

Nkuba 6

L’international espoir a éprouvé des difficultés à déborder Donnum et cela a été beaucoup mieux quand Laursen a remplacé le Norvégien, à tel point qu’il a provoqué son exclusion. Badji aurait dû mieux exploiter son service (77e).

Bager 6

Une prestation sobre. Avec l’aide de ses compères de la charnière centrale, le Danois a bien maîtrisé l’attaque liégeoise excepté sur le but.

Andreou 6

Il a bien cadenassé Perica. Très autoritaire dans ses interventions en première mi-temps. Il a passé une deuxième période plus sereine.

Kayembe 6,5

Son marquage individuel strict sur Balikwisha a été effficace à tel point que l’on n’a pas vu le jeune liégeois.

Tchatchoua 4

Il a été assez discret et s’est trop précipité dans ses rares débordements. Son but dans son propre goal ne peut toutefois lui être imputable.

Ilaimaharitra 5

Il a pris un avertissement après 57 minutes mais il aurait pu le récolter bien avant. Ses fautes tactiques ont permis à son équipe de se replacer. Beaucoup de déchets balle au pied.

Zorgane 4

Sa perte de balle (67e) le met en difficulté et le pousse à commettre une faute dangereuse sanctionnée à juste titre par une exclusion. Regrettable car il était le Carolo le plus présent avec des sprints incessants et un volume de jeu conséquent.

Morioka 4

A l’image de sa prestation au Lotto Park où son but avait éclipsé son effacement, le Japonais n’a pas pesé assez. Il n’a touché que 21 ballons lors de la première période et ça n’a pas été mieux après la pause.

Mbenza 6

Outre le fait qu’il ait trouvé le poteau après une superbe frappe chiffrée à 121 km/h, l’ancien Liégeois a apporté de la verticalité même si ses coéquipiers ne l’ont pas utilisé à bon escient. Il est parfois trop altruiste devant le but.

Badji 6

Proche de mettre une superbe retournée (61e), l’avant a servi en étant un point d’ancrage efficace même s’il doit mieux faire sur le centre de Nkuba (77e). Il n’a pas négligé ses efforts défensifs quitte à redescendre assez bas sur l’échiquier.

Hosseinzadeh 4

Il court beaucoup mais ses courses sont parfois inutiles. Une entrée trop insignifiante.

Gholizadeh 6,5

Il a apporté énormément par ses dribbles. Son centre pour Heymans est parfait (86e) mais galvaudé par son coéquipier.

Edward Still 5

Un onze logique. Son coaching fut proche d’être payant mais Heymans a manqué la balle d’égalisation.

Les Rouches sous la loupe

Bodart 7

Un premier acte durant lequel il a été sauvé par son poteau mais pour le reste, il a rassuré sur ses rares ballons. Après le repos, le Liégeois sort l’arrêt de la rencontre sur une belle tentative de Badji.

Dussenne 7,5

Excellent dans l’anticipation, le capitaine a souvent coupé les actions carolos. Il a également adressé quelques bons longs ballons. Superbe sauvetage en fin de match.

Bokadi 6

Bien en place en première période, le défenseur central s’est laissé aller à quelques fantaisies après le repos qui auraient pu coûter cher.

Dewaele 6

Il a parcouru beaucoup de terrain sur les reconversions adverses mais il a surtout été muselé offensivement. Balikwisha ne lui a pas rendu la tâche facile en perte de balle.

L’homme du match: vers une nouvelle carrière pour Cimirot 7,5

Repositionné en défense centrale, le médian bosnien a une nouvelle fois excellé. Cimirot n’a pas perdu un seul ballon. Il a également fait preuve d’un calme olympien face à la pression carolo. Un choix payant pour Ronny Deila qui savait que son soldat Cimirot répondrait à l’attente.

Raskin 6

De la volonté, des premières relances intéressantes et quelques récupérations mais aussi parfois l’une ou l’autre imprécision.

Alzate 6

Une excellente entame de match de l’international colombien qui s’est mué en accélérateur de jeu, notamment sur la première mèche allumée par Zinckernagel.

Dönnum 6,5

Une frappe déviée après 20 minutes, sans quoi elle partait au fond, avant un beau travaille préparatoire sur l’auto-but carolo.

Balikwisha 5,5

Les hommes de Still avaient parfaitement analysé son jeu. Le médian offensif n’a pas eu autant d’espace d’expression que lors de sa dernière sortie contre Bruges. Défensivement, il a parfois eu tendance à trop rentrer dans le jeu laissant de la place dans son dos.

Zinckernagel 6

Il aurait pu conclure un superbe mouvement à la 20e minute mais sa frappe est passée de peu à côté. Pour le reste, chacune de ses prises de balle a fait mal à l’adversaire. Deuxième jaune inutile en fin de match.

Perica 5

Son début de rencontre a été intéressant avec quelques déviations bien senties, notamment pour Zinckernagel, mais ensuite, on ne l’a plus vu.

Fossey 5,5

L’Américain se met immédiatement en difficultés en prenant un avertissement trop rapide par excès de volonté.

Laursen 4

Monté pour renforcer l’arrière-garde, il se fait stupidement exclure en fin de match.

Deila 7

Il a su remobiliser ses troupes après le couac sérésien et la décision d’écarter Amallah