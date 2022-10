« On s’est dit les choses à la mi-temps »: les réactions après la victoire des Mauves à Malines

Stroeykens: "Le coach m’a demandé d’oser jouer et d’aller vers l’avant. Il fallait que je sois présent dans les seize mètres et je ne vais pas oublier ce premier but pour moi dans ma carrière professionnelle. C’est un rêve pour moi ce qu’il s’est passé aujourd’hui mais mon objectif premier reste d’aider l’équipe et j’ai pu le faire aujourd’hui donc je suis content."

Mazzu : "La volonté des joueurs a fait la différence aujourd’hui. On a perdu trop de duels en première mi-temps et on s’est fait marcher sur les pieds durant la première demi-heure... C’est une victoire à mettre à l’actif des joueurs qui ont montré qu’ils avaient encore envie de gagner et d’aller de l’avant dans des moments difficiles. Dans un vestiaire, le plus important est de se dire les choses et on s’est dit les choses à la mi-temps. Le vestiaire est un vestiaire compétiteur comme le staff et Refaelov l’a fait savoir aux coéquipiers à la mi-temps... Stroeykens était très bien en début de saison avant de vivre une période un peu plus délicate. Je suis très content pour lui car c’est un gars avec une excellente mentalité. C’est tôt pour en parler du niveau dispositif mais cela a apporté quelque chose aujourd’hui."

Buijs: "Tous les matchs sont compliqués en Belgique et celui de la semaine prochaine à La Gantoise ne déroge pas à la règle. Ce sont les détails qui ont fait la différence aujourd’hui. Le poteau d’Hairemans aurait pu changer la donne mais c’est un double sentiment qui prédomine aujourd’hui. Avec ce côté où on aurait pu gagner ce match et d’un autre nos fautes défensives qui nous punissent trop vite depuis plusieurs semaines. J’ai revu nos buts encaissés et nos erreurs sont trop flagrantes. Mes joueurs doivent apprendre à se développer et évoluer pour pouvoir à nouveau gagner des rencontres."