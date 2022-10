Manchester United s’impose à Everton grâce au 700e but en club de Cristiano Ronaldo (vidéo)

Ronaldo, qui n’avait été titularisé qu’une fois en championnat par Erik Ten Hag, n’avait plus marqué depuis mai en Premier League.

Il s’agit de son 144e but pour les Red Devils, loin derrière les 450 enregistrés avec le Real, mais devant les 101 avec la Juventus et les 5 avec le Sporting, dont le tout premier avait été inscrit il y a 20 ans et 2 jours.

Avant cela, Alex Iwobi avait donné l’avantage aux ‘Toffees’ à la 5e minute. Antony avait rapidement égalisé (15e).

Manchester United occupe la 5e position avec 15 points en 8 matchs. Everton (10 points, 9 matchs) est 12e.