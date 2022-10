Le derby wallon de ce dimanche 9 octobre opposait deux équipes en manque de points. Respectivement 7e et 8e, le Standard et Charleroi devaient gagner s’ils voulaient accrocher le bon wagon de cette D1A. Un seul point séparait les deux adversaires du jour.

Les supporters carolos avaient sorti leur plus beau tifo. ©Photo News

Les Rouches ne commençaient d’ailleurs pas ce match dans les meilleures conditions. Battus par Seraing il y a une semaine, on apprenait surtout cet après-midi la mise à l’écart d’Amallah par le club, pour un refus de prolongation de son contrat. Alzate le remplaçait dans le onze liégeois. Le Sporting lui se présentait sur sa pelouse en pleine forme après sa victoire 0-1 à Anderlecht dimanche passé. A noter tout de même le retour de Badji dans les hommes de départ.

Après un avant match très chaud en tribune, le coup d’envoi est donné. Le début de la première mi-temps est très rythmé, avec des occasions des deux côtés: Badji de la tête(19e), Zinckernagel aux 20 mètres (20e). A la 25e surtout, Isaac Mbenza parvient à trouver le poteau de Bodart.

Les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu’à la 30e minute, mais soufflent un peu ensuite. Le choc est plus haché. A la 45e+2 arrive un premier tournant: sur un centre très tendu de Donnum, Tchatchoua ne peut se dégager et envoie le ballon dans ses propres filets (0-1).

Tchatchoua aura finalement marqué le seul but du match… contrre-son camp. ©Photo News

La deuxième mi-temps repart sur des bases aussi solides que la première: le match est animé, mais Charleroi arrive quand même moins à attaquer et se replie de plus en plus dans sa surface.

La donne change au bout de 10 minutes: cette fois, ce sont les Zèbres qui poussent et les Rouches qui subissent. A la 59e, Badji manque de peu un but qui aurait été superbe. Dans le rectangle, il parvient à contrôler de la poitrine et tente une retournée. Heureusement pour les Liégeois, Bodart est vigilant et dévie au-dessus de son but.

Le carton rouge a calmé les Zèbres

Sur un tacle en retard sur Raskin à la 67e, Zorgane prend un rouge et laisse ses coéquipiers dans une situation qui semble de plus en plus difficile à inverser.

Dans une deuxième partie de mi-temps plus calme, les standardmen contrôlent leur avantage. Bodart est très peu inquiété par les avants carolos, mais on sent que Charleroi n’a pas joué toutes ses cartes et attend avant de replacer une offensive. Sur une action bien construite des Zèbres, Badji rate complètement sa frappe (77e).

La fin du match a été marquée par la double expulsion dans les rang rouches. ©Photo News

Les quelques changements opérés dans les dernières minutes ne changent rien à la physionomie du match et Charleroi continue de vendanger. A la 85e, Heymans rate sa tête à bout portant.

Ultime coup de théâtre à la 90e: Barett prend un rouge pour avoir taclé Nkuba dangereusement. En protestant, Zinckernagel prend une deuxième jaune: les Rouches en ont pris deux et finissent le match à 9.

Le Standard s’impose donc et monte à la 6e place de D1A, à égalité avec l’Union, 5e, mais qui joue dans la soirée. Charleroi, qui peut avoir des regrets, descend à la 10e place.

Les compositions

Charleroi: Patron, Bager, Andreou, Kayembe, Nkuba, Ilaimaharitra, Zorgane, Tchatchoua, Morioka, Mbenza, Badji

Standard: Bodart, Dewaele, Bope, Dussenne, Cimirot, Raskin, Alzate, Balikwisha, Dønnum, Zinckernagel, Perica

Le direct

Le match commence à 18h30 au stade du pays de Charleroi.