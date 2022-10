Felice Mazzu, de plus en plus menancé, à réussi un coaching précoce (premier changement à la 30e) ©BELGA

Dans ce duel de mal classés, Anderlecht devait absolument prendre des points. Les Mauves se présentaient avant le coup d’envoi 10e, avec 13 points. En face, Malines 12e, n’était qu’à deux longueurs des Bruxellois.

Felice Mazzù, privé de Vertonghen et d’Ashimeru, malades, a choisi de lancer Delcroix, N’Diaye et Diawara. Malines a en revanche gardé la même composition que lors de la claque reçue contre Bruges le week-end passé (3-0). A noter aussi que les Anderlechtois n’ont pas commencé dans les meilleures conditions: les supporters avaient décidé, en signe de protestation, de ne prendre place dans les tribunes qu’à partir de la 12e minute de jeu.

Le début du match a été très déséquilibré: Anderlecht n’a pas existé sur la belle pelouse du Malinwa. Après 10 minutes de rodage, les Anderlechtois sont battus dans tous les duels. Dès la douzième minute, une poussette dans la surface de Hoedt donnait un penalty - après consultation de la VAR - au Kavé.

Vanlerberghe s’est chargé de le transformer. La suite de la première mi-temps a aussi été à l’avantage des Malinois, sans qu’ils ne parviennent toutefois à se procurer de grosses occasions, hormis une tentative de Vanlerberghe (28e), joueur le plus dangeureux côté malinois.

Malines a largement dominé la première mi-temps, à l’image de Jordi Vanlerberghe. ©BELGA

Complètement dominé tactiquement, Mazzù décide un changement dès la 30e: Duranville sort, Amuzu rentre, Anderlecht repasse à 4 derrière. Et ça va mieux: plus présents dans les duels, mieux organisés, les Mauves se créent même deux occasions par Silva (33e) puis Verschaeren (36e, 37e), en manquant toutefois de précision.

Après un mois à Anderlecht, Silva a enfin marqué pour les Mauves ©BELGA

Le deuxième choix tactique de Mazzù s’est avéré payant: au retour des vestiaires, Stroeykens remplace Hoedt et marque dès la 46e, au deuxième ballon après une frappe de Silva repoussée par Coucke. Plus organisés ensuite, les Anderlechtois font plus de jeu, en manquant toujours un peu de rythme. Ils se font même quelques grosses frayeurs, comme cette frappe sur le poteau d’Hairemans (64e).

A la 67e, Silva parvient à se jouer de Peyre sur le côté droit, mais perd un nouveau duel contre Coucke. Encore une fois, le jeune bruxellois Stroeykens trouve le second ballon et marque un doublé. Quelques minutes plus tard, c’est à la suite d’un beau mouvement sur le côté gauche que Silva se retrouve encore une fois face au portier malinois. Il conclut cette fois très bien du droit (70e): c’est la délivrance pour le jeune Portugais. Pour Anderlecht aussi, le break est fait.

Les Bruxellois ont ensuite pu contrôler le match, les Malinois semblant déjà résignés ont même concédés de légères occasions en fin de match. Les Bruxellois ont désormais 16 points et montent à la 7e place, en attendant les derniers matchs de la journée. C’est un ouf de soulagement pour l’équipe, qui gagne enfin. Le coaching de Mazzù s’est aussi montré plutôt efficace en cours de match. De son côté Malines, qui semblait avoir le match en main, peut avoir des regrets.

Les supporters anderlechtois avaient décidé de protester et de ne monter en tribunes qu’à la 12e minute. Ils n’ont pas boudé leur plaisir au coup de sifflet final. ©BELGA

Les compositions :

Malines : Coucke, Walsh, Hairemans, Ngoy, Storm, Schoofs, Bolingoli, Peyres, Bates, Vanlerberghe, Verstraete

Anderlecht : Van Crombrugge, Delcroix, Hoedt, Debast, Murillo, N’Diaye, Diawara, Duranville, Refaelov, Verschaeren, Silva

Le direct :