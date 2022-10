Seraing rejoint par Ostende en fin de match, OHL s’impose largement à Zulte Waregem

Ostende (11 points) et Seraing (10 points), se suivent au classement, où ils sont 13e et 14e.

Contre Zulte Waregem, Oud-Heverlee Louvain était mené à la pause après le but de Jelle Vossen (40e). Marc Brys faisait monter Mario Gonzalez et Sofian Kiyine au retour des vestiaires. Un coaching directement gagnant puisque Gonzalez égalisait à la 51e, Kiyine donnait l’avantage à OHL à la 58e et Gonzalez marquait un deuxième but à la 65e (1-3). Casper De Norre allait marquer deux fois en quelques minutes, d’abord contre son camp (2-3, 74e) puis dans le bon but (2-4, 77e). Gonzalez complétait son festival avec un triplé à la 90e+1 (2-5).

Oud-Heverlee prend la quatrième place avec 20 points. Zulte Waregem (5 points) reste lanterne rouge.