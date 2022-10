Nouvel assist de De Bruyne, qui devient le meilleur passeur de Manchester City (vidéo)

Cet assist permet aussi à l’ancien joueur de Genk, de Wolfsburg et de Chelsea de devenir le 5ème meilleur donneur d’assists de l’histoire de la Premier League. À 7 unités de Lampard et à 8 de Rooney, le Diable est encore loin de la première place de Ryan Giggs (162 assists), mais se forge une place encore plus importante dans l’histoire de son club et de son championnat.