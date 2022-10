Quatrième l’an passé, Mbappé détrône le Portugais Cristiano Ronaldo et l’Argentin Lionel Messi, qui s’alternaient à la première place depuis huit ans.

Dans son analyse, Forbes souligne que lorsque Ronaldo et Messi avaient franchi pour la première fois la barre des 100 millions de dollars de revenus annuels totaux, tous deux en 2018, ils étaient déjà trentenaires. Mbappé dépasse cette barre de 100 millions de dollars (102,5 millions d’euros) alors qu’il n’a que 23 ans.

Messi, 35 ans, équipier de Mbappé, pointe au deuxième rang avec 122,9 millions d’euros (66,6 millions de salaire, 56,3 millions de sponsors). Encore premier l’an passé, Ronaldo, 37 ans, recule en troisième position avec 102,4 millions d’euros de revenus (41 millions de salaire, 61,4 millions de sponsors).

Un troisième joueur du PSG figure en quatrième position, Neymar avec 89,1 millions d’euros (56,3 millions de salaire, 32,8 millions de sponsors). Mohamed Salah (Liverpool) complète le top-5, avec 54,3 millions d’euros (35,9 millions d’euros de salaire, 18,4 millions de sponsors).

Deux Belges sont présents dans le top-10: Eden Hazard, huitième, et Kevin De Bruyne, dixième. Hazard touchera 31,8 millions d’euros au cours de cette saison, 27,7 millions de salaire de la part du Real Madrid et 4,1 millions grâce à ses sponsors. Les gains de De Bruyne sont estimés à 29,7 millions d’euros. Manchester City lui versera 25,6 millions d’euros et ses sponsors 4,1 millions.

Le top-10 comprend aussi Erling Haaland (Manchester City) en sixième position, Robert Lewandowski (Barcelone) en septième et Andrés Iniesta (Vissel Kobe) en neuvième.