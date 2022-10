Les RSCA Futures battent Virton prennent la tête du classement devant Beveren

Comme Lucas Stassin a manqué la conversion d’un penalty (29e), les jeunes Mauves ont dû patienter pour battre Thomas Vincensini. Déjà buteur le week-end dernier face au SL16 FC, Killian Sardella a signé un doublé (48e, 52e). La victoire n’était pas encore au rendez-vous puisque Virton a relancé les débats grâce à Ayoub Allach (61e, 2-1). Mais Stassin s’est racheté de son erreur en faisant le break (76e, 3-1).

Dender n’a toujours pas gagné à domicile. Tout a mal commencé pour les Flandriens puisque Beveren a ouvert la marque sur sa première véritable occasion par Thierno Barry (5e, 0-1). Les Waeslandiens ont alors dicté le rythme de la rencontre et ont pressé fort leurs adversaires, qui ont dû patienter pour signer un premier assaut terminé par un tir peu appuyé de Michael Lallemand (25e). Dender s’est alors retrouvé dans les problèmes: Kobe Cools s’est fait exclure pour une faute de main dans le rectangle (39e) et Lucas Costa a transformé le penalty (41e, 0-2). La seconde période n’a pas été facile pour les visités, qui ont vu Barry signer un doublé (85e, 0-3).

Samedi à 16 heures, Deinze (5 points, 12e) essaiera de mettre fin à une série de quatre défaites face à Lommel. Le club limbourgeois, qui alterne les victoires et les défaites, occupe la 4e position avec 12 points. A 20 heures, le RWDM (9 points, 6e) tentera de conserve sa place dans le top 6 face au Beerschot, qui peut reprendre la première place en cas de victoire (13 points, 3e).

Dimanche à 16 heures, le Lierse (12 points, 5e), qui reste sur deux échecs, affronte le SL16 FC (9 points, 7e). Enfin, à 20 heures, les espoirs du Club Bruges (7 points, 10e) et de Genk (5 points, 11e) tenteront de décrocher leur deuxième victoire de la saison. Le Club NXT n’a plus gagné depuis la troisième journée et Jong Genk depuis la première.