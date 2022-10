9/9: 99 chances sur 100 de se qualifier

Avec son sans-faute initial et le zéro sur neuf de Malmö dans le même temps, l'Union est déjà quasiment certaine de sortir de sa poule, alors qu'il reste pourtant encore trois matchs à disputer. Pour rappel, les premiers de groupes passent directement en huitième de finale, alors que les seconds doivent disputer le barrage, forme de seizième de finale face à un repêché de Ligue des champions. Quant aux troisièmes, ils poursuivent leur campagne continentale dans la plus petite des Coupes d'Europe, la Conference League, où ils seront reversés en barrages.

L'Union n'est "que" quasiment certaine de poursuivre son parcours puisqu'il reste un infime risque de terminer quatrième du groupe. Un cas de figure improbable où Malmö ferait neuf sur neuf, pendant que Berlin prendrait six points et Braga, trois, alors que l'Union perdrait tous ses matchs. Autant dire que cela ne se produira pas. Mais prendre au moins un point jeudi prochain, à Louvain, contre les Portugais, entérinerait la qualification bruxelloise. L'objectif est d'ailleurs plus grand, maintenant: "On prend match par match, mais c'est sûr qu'on doit se montrer ambitieux", estimait Geraerts jeudi soir. Une façon de dire qu'il faut évidemment songer aux deux premières places... voire à la première.

L'Union dans le top 20 européen

Le quasi sans-faute réussit par les Saint-Gillois nourrit deux coefficients UEFA. Celui de l’Union, d’abord, qui doit prendre des points pour grimper dans la hiérarchie européenne des clubs et espérer ne plus figurer dans le quatrième chapeau au tirage au sort de sa prochaine campagne européenne. Vu son absence de passé récent en Europe, le club de la Butte était tout simplement le deuxième plus petit coefficient des 32 qualifiés de cette C2, au moment du tirage. Il est le 18e club le plus performant de cette saison 2022-23 (à noter que Bruges est dans les tout premiers).

Ensuite, c'est le coefficient belge qui bénéficie des résultats bruxellois. On le sait, cet indice calculé sur les cinq dernières saisons avait plongé dernièrement au point de faire tomber la Belgique au treizième rang, mais l’exclusion de la Russie, la situation de l’Ukraine et le bon début de campagne des clubs belges cette saison permet à notre cote de remonter. Nous voilà neuvièmes avec 34 points, à 1,8 longueur de l’Ecosse qui ne semble plus irrattrapable. Il faut surtout éviter de chuter plus bas que la dixième place sous peine de voir notre champion ne plus être qualifié directement pour les poules de la Ligue des champions, comme ce sera hélas le cas cette saison.

6 millions€ à aller chercher

Avec sa qualification pour ce premier tour de Ligue Europa, l'Union était déjà assurée de toucher 3,63 millions€ de prime de départ, plus 132 000€ de prime de coefficient de la part de l'UEFA. Maintenant que les victoires s'enchaînent, le chèque versé par Nyon va grandir: les joueurs ont déjà ramené trois fois 630 000 euros pour leurs trois succès, soit 1,89 million€ au club. D'autres bonus pour les trois derniers matchs devraient suivre. Par ailleurs, une qualification pour le tour suivant de Ligue Europa permettra au club bruxellois de toucher encore pas mal d'argent. 1,1 million€ pour un vainqueur de groupe et 550 000€ pour un second. L'UEFA récompense également la participation au tour suivant, donc une qualification en tant que premier amènerait 2,3 millions€ et 1,05 en barrages en tant que second. Si les joueurs de Geraerts ne perdent pas jeudi prochain et prennent encore entre quatre à neuf points, ils seront assurés de terminer en tête et, donc de ramener entre 3,14 millions et 4,19 millions€. Le montant de l'UEFA pourrait donc grimper jusqu'à 6,08 millions€.