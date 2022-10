Avec ce niveau, elles ne verront jamais un Mondial

On voulait voir une meilleure efficacité offensive vu les carences devant le but adverse ces dernières sorties et avec la titularisation de Van Kerkhoven, le changement aurait dû payer… Si on avait eu une Norton dans les rangs noir-jaune-rouge et une animation offensive permettant de trouver l’attaquante. Et avec une première mi-temps complètement ratée au milieu de terrain, la Belgique ne pouvait pas espérer plus.

La faute non pas forcément à une attaquante qui ne marque pas cette fois, puisque les vraies occasions belges n’ont pas été légion, mais bien à l’absence d’une vraie plaque tournante au milieu de terrain. Missipo et Biesmans, au four et au moulin face aux Lusitaniennes techniques et rapides, n’ont jamais réussi à trouver les quatre joueuses offensives avec qui l’écart sur le terrain était trop grand que pour espérer amener du danger autrement que par des contres. La montée au jeu de Delacauw en deuxième période a permis à Wullaert de jouer un peu plus haut, ce qui aurait pu être payant si la capitaine n’avait pas été très légèrement hors jeu à la 72e.

On ne parlera pas de "off day" total évidemment mais il va falloir réussir à relever le niveau tactique. Le prochain match à enjeu aura lieu en septembre 2023 et les qualifications pour l’Euro 2025 toujours pas attribué. En attendant, le rêve de Mondial passe maintenant par l’édition 2027 que la Belgique espère organiser avec les Pays-Bas et l’Allemagne.