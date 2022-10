"La sensation est évidemment frustrante après le match", a expliqué Mazzu en conférence de presse. "Elle a été très positive pendant 75-80 minutes. Nous avons essayé, en tant que staff, de transmettre un message aux joueurs, et ils ont répondu par rapport à l’intensité, à l’envie, à l’organisation, à l’agressivité. Ce sont des domaines où nous essayons de progresser. Aujourd’hui, nous avons montré que nous en étions capables."

West Ham a marqué dix minutes après la montée au jeu simultanée de Gianluca Scamacca (buteur), Lucas Paqueta (passeur) et Declan Rice. "Nous faisons une grosse erreur en termes d’équipe, pas en termes d’un joueur, sur le but", a confié Mazzu. "Tout ce qu’on a fait pendant 70 minutes, à savoir défendre vers l’avant, mettre de l’agressivité, nous ne l’avons pas fait sur le but qu’on prend. Il y a eu un ensemble d’erreurs. Nous n’en avons pas commis beaucoup aujourd’hui. Cette erreur vient sans doute de la fatigue et de la qualité des entrants."

West Ham s’envole au classement avec 9 points, 5 de plus qu’Anderlecht, mais Mazzu n’a "pas envie de dire" que les ‘Hammers’ sont "hors catégorie" pour la première place. "Quand on voit notre match, nous ne méritons pas de perdre, nous méritons au moins un point. Nous devons être capables de reproduire le même schéma et la même envie là-bas. C’est évident qu’ils sont les grands favoris pour la première place. À nous à prendre des points contre les deux autres équipes."

Anderlecht reste deuxième devant Silkeborg (3 points) et le FCSB (1).