Pourquoi le stade de Braga fait partie des enceintes les plus atypiques du football mondial

C’est une enceinte exceptionnelle dans laquelle se produiront les Unionistes, ce jeudi soir en Ligue Europa. L’équipe de Karel Geraerts a déjà pu la découvrir à l’entraînement de veille de match, ce mercredi: l’estadio municipal de Braga, qui accueille la rencontre comptant pour la troisième journée entre l’actuel second du championnat du Portugal et le vice-champion de Belgique est réellement hors du commun et souvent reprise dans les classements des stades de foot les plus remarquables. Si ce n’est pas la première fois qu’un club belge s’y produit depuis sa création, pour l’Euro 2004, les Unionistes vont découvrir ce stade de 30 000 places à nul autre pareil.