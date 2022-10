"Les qualités sont là mais il doit grandir": De Ketelaere toujours dans le dur avec l'AC Milan

Depuis son arrivée, il ne parvient pas à enclencher le bouton pour lancer réellement son aventure milanaise. Ce qui commence tout doucement à lasser en Italie. "Ce n'était pas son meilleur match", a commencé Gianfranco Zola, à Prime Video. "Les qualités sont là mais il doit grandir en termes de présence, être plus incisif. Il doit montrer ses qualités et les mettre au service de l'équipe."

La légende de Chelsea a pointé là où le Belge de 21 ans devait encore élever son niveau de jeu. "C'était une rencontre difficile car il avait deux joueurs sur lui", a-t-il ajouté. "La différence entre le Premier League, la C1 ou la Serie A est qu'il faut aller plus vite car le temps où vous avez le ballon est plus court. En Italie, vous avez un peu plus de temps. En Ligue des champions ou en Angleterre, le pressing est constant. Il va devoir s'habituer à cette vitesse de jeu."

Une action qui fait mal

Pour les médias, il s'agissait clairement de son pire match depuis son arrivée. La majorité des journaux lui a octroyé la note de 4,5/10. "Plat dans le sens du terme, tendre comme une baguette de pain", "Milan commence à trouver le temps long", "Surclassé physiquement et manque de lucidité lors d'une grosse occasion". Voilà le genre de critiques que l'on trouvait dans les différents quotidiens transalpins.

Une action aurait effectivement pu tout changer. Alors que les Rossoneri mènent 1-0, Rafael Leao réalise un travail incroyable sur le côté gauche, le ballon parvient à CDK qui tente une frappe trop molle facilement détournée par Kepa. Un but qui aurait pu servir de déclic. Cette occasion vendangée va finalement alourdir encore un peu plus la crispation et l'attente à Milanello. En onze rencontres et 591 minutes, il n'a offert qu'une passe décisive. Un rendement famélique... qui s'explique par une adaptation et un transfert qu'il doit digérer.

"Il est modeste"

Pour le journaliste Mario Sconcerti, le Diable rouge doit absolument sortir de sa coquille. "De Ketelaere a disparu", a-t-il soupiré. "Il est trop modeste. Le joueur n'est pas à blâmer pour le désastre de Stamford Bridge. Il est à blâmer parce qu'il ne montre pas assez de caractère lors de trop nombreuses prestations. J'espérais qu'un grand match européen allait le secouer et l'aiderait à retrouver sa classe. Mais il n'a absolument pas pesé. Physiquement, tout l'ensemble du onze était perdu. Dans ces cas-là, il faut s'en sortir techniquement. Mais Milan n'a pas trouvé la clé."

À Milan, on continue de protéger le poulain. Présent en conférence de presse, Stefano Pioli n'a pas souhaité viser un joueur en particulier. "Je connais le groupe que j'entraîne", s'est-il défendu. "Il y aura une réaction. Clairement, nous espérions une autre performance. Nous sommes déçus mais cela va nous permettre de nous préparer pour le prochain match. CDK? Nous sommes une équipe et nous ne regardons pas les performances individuelles. Seul le collectif compte et il n'a pas bien travaillé ensemble ce qui affecte les performances individuelles."