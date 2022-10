Hoedt 5 Il était en train de réaliser un bon match, mais il a fait deux mauvais choix en quittant sa position axiale, notamment sur le but. Les Anglais ont profité d’un des cadeaux.

Delcroix 6,5 Même s’il est devenu deuxième choix depuis l’arrivée de Vertonghen, il était très appliqué et n’a pas grand-chose à se reprocher.

Diawara 5,5Il semblait trouver ses marques dans l’entrejeu d’Anderlecht, mais il n’était pas assez affûté sur le but anglais.

Ashimeru 5,5 Beaucoup de bonne volonté, mais son énergie n’a pas suffi pour trouver des espaces.

Murillo 5Il n’a pas la grande confiance pour le moment. Il a notamment donné une mauvaise passe en retrait sur Debast, qui n’a pas porté à conséquence.

Arnstad 6Gros travail dans l’entrejeu. Il n’a pas réussi toutes ses actions mais il a eu le culot de jouer souvent vers l’avant.

Amuzu 5On attendait beaucoup de sa part mais on ne l’a pas vu du tout en première période. Remplacé à la mi-temps, sans doute à cause de sa chute sur l’épaule.

Verschaeren 7 L’Anderlechtois le plus actif, créatif et dangereux de la première mi-temps, avec un centre en retrait parfait sur Silva et un tir sur les poings d’Areola. Il a bien demandé le ballon entre les lignes. Moins présent après le repos.

Silva 5,5Vraiment pas de chance à la finition. Il a eu deux énormes occasions. Son premier tir a été repoussé par Amuzu, sa reprise de la tête sur un centre formidable de Refaelov a été arrêtée de façon miraculeuse par Areola. En début de saison, il aurait marqué ces buts les yeux fermés.

Duranville 6,5 Montée au jeu sans complexes, comme on le connaît. Il a mieux effectué son travail défensif que contre Charleroi.

Raman 6Il a apporté de la niaque mais manquait parfois de précision.

Mazzù 6 Il a fait des choix logiques et son équipe a montré de la combativité mais cela n’a pas suffi.