Les Belges à l’étranger: carton plein pour Vertessen et le PSV à Zurich, Michy Batshuayi offre la victoire au Fenerbahçe (vidéo)

Le PSV a remporté une éclatante victoire sur le terrain de Zurich, 1-5, dans le groupe A. Le jeune attaquant belge Yorbe Vertessen a allumé la mèche pour les Néerlandais en inscrivant un doublé dès le premier quart d’heure (10e et 15e). La charge du PSV s’est poursuivie avec des buts de Gakpo (21e) et Simons (35e) en première mi-temps, et un deuxième but de Gakpo (55e) après le repos. Vertessen a quitté la pelouse à l’heure de jeu pour El-Ghazi et Okita a sauvé l’honneur suisse à quelques minutes du terme (87e).