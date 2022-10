Abandonné par sa défense face à Abel Ruiz, lui qui était allé très vite au sol devant Racic en première période a maintenu les siens dans le match en seconde avec trois parades majuscules.

5 Kandouss

Dans son match jusqu’à l’ouverture du score où il couvre l’appel de Vitinha avant de ne pas être à distance d’intervention sur Abel Ruiz. En souffrance quand le rythme s’accélère.

4 Burgess

Mis en difficulté par le vicieux et fuyant Vitinha et par la vitesse de Ruiz, il n’est pas à l’aise face à ce type de profil. Et cela s’est vu. Laborieux.

5 Van Der Heyden

Totalement pris de vitesse sur le but de Ruiz. S’est repris ensuite.

6 Nieuwkoop

Une première mi-temps pleine de mordant, hors-jeu d’une épaule sur son but refusé. Un déficit d’efficacité ensuite, quand devant le but ouvert, il manque de spontanéité. Bute encore sur le gardien dans la foulée. Frustrant.

7.5 Lazare

Il court pour deux, avec toujours cette volonté de se mettre dans le sens du jeu et cette disponibilité. Quitte à manquer parfois de lucidité. Mais son hyperactivité fait pencher la balance de son côté. Costaud.

6 Lynen

Son sens de la compensation lui a permis de bien gérer de nombreuses situations d’infériorité numérique périlleuse.

5 Teuma

Inhabituellement discret offensivement en première mi-temps à l’exception de son centre vicieux sur le but refusé de Vanzeir et de ce ballon vers Boniface, il était ciblé. Et n’a pas eu son influence habituelle.

5 Lapoussin

Une perte de balle qui ne lui ressemble pas sur l’occasion de Racic. Il a plus défendu qu’attaquer. D’où ce déficit d’impact.

5 Vanzeir

Son but à Louvain lui a fait du bien. Il a cru marquer mais sa main au préalable l’a privé de ce bonheur. Mobile et volontaire, à défaut d’être vraiment dangereux.

5 Boniface

Trop peu trouvé en première période jusqu’à cette action où la virtuosité de sa reprise du gauche sur la barre a compensé son mauvais choix initial. Mais il n’a pas montré grand-chose, en étant plus spectateur qu’acteur sur certains centres, oubliant de couper les trajectoires. Sauf sur le deuxième but de Nilsson…

7 Adingra

Un éclair de passe décisive pour mettre sur orbite Nilsson pour l’égalisation. Déterminant.

L’homme du match: Nilsson Non-noté

Son dernier but en club remontait au 25 juillet dernier avec Wiesbaden contre la réserve de Dortmund. Ce qui situe sa progression. Son entrée en jeu a tout changé et il a fait parler son efficacité en magnifiant la passe d’Adingra puis en faisant preuve d’opportunisme. Improbable. Mais magnifique.

7 Geraerts

Il avait changé ses pistons. À raison pour Nieuwkoop. Son coaching, notamment avec Adingra, a porté ses fruits.