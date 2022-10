Ligue des Champions: entorse de la cheville gauche pour Christensen

Christensen rejoint ainsi la longue liste des défenseurs blaugrana à l’infirmerie: Ronald Araujo, Jules Koundé ou encore Hector Bellerin sont déjà indisponibles pour blessure.

Arrivé cet été à Barcelone, Christensen avait jusque-là disputé six matches avec le Barça, et six fois comme titulaire (trois en Ligue des champions et trois en Liga).