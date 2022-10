Conference League | David Moyes se méfie d’Anderlecht: « Ils n’ont pas encaissé de but en Europe »

West Ham aussi a connu un début de championnat difficile, avec une 15e place et 7 points en 8 journées. "Je pense qu’être bon dans n’importe quelle compétition est important pour les supporters, pour tout le club", a expliqué l’entraîneur écossais quant à la possibilité de profiter d’un match européen pour se relancer. "Nous allons essayer de bien jouer. Nous essayons toujours de construire notre équipe et de nous améliorer. Et je pense que pour Anderlecht, c’est pareil."

West Ham est en tête du groupe B avec 6 points. Anderlecht suit avec 4, devant le FCSB (1) et Silkeborg (0). Une victoire jeudi permettrait à West Ham de s’envoler au classement à mi-parcours. "Je ne voudrais pas manquer de respect à Anderlecht, c’est incroyablement difficile d’obtenir un résultat à l’extérieur en Europe", a confié Moyes. "Pour eux, c’est une chance de nous battre et de nous dépasser au classement. Nous voulons gagner le groupe et si nous nous qualifions, nous aurons encore du football européen après Noël, ce sera super."

West Ham avait atteint les demi-finales de l’Europa League l’an passé. "Nous avions eu un parcours brillant", se souvient Moyes. "L’objectif sera toujours de s’assurer que vous avez une équipe compétitive en Premier League, mais si tu as l’effectif pour aller loin en Europe, tu veux le faire. Et je veux le faire."

A West Ham, seul Maxwell Cornet, touché au mollet, n’a pas fait le voyage à Bruxelles, a indiqué Moyes.