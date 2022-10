3ème journée de Ligue des Champions : Chelsea, facile, bat l’AC Milan(3-0), City en démonstration(5-0) (vidéos)

La grande affiche de ce soir était bien sûr le duel entre Chelsea et l’AC Milan à Stamford Bridge (Groupe E). Dans les autres groupes, City recevait le FC Copenhague et Dortmund se déplaçait chez le Séville FC (Groupe G). Le Real Madrid recevait les Ukrainiens du Chaktior Donestk (Groupe F). Enfin dans le groupe G le Paris-Saint-Germain se déplaçait à Lisbonne pour y affronter le Benfica et la Juve recevait les Israéliens du Maccabi Haïfa.