Thierry Witsel avant Bruges-Atlético : « Axel sur un terrain, c’est la mutuelle »

Bruges, ça commence à devenir une habitude pour Axel.

C’est pratique en tout cas. Seulement deux heures de voiture pour aller le voir jouer en Ligue des champions, c’est chouette. En plus, je peux vous le dire, Bruges a été mon club de cœur quand je suis arrivé en Belgique.

Vraiment ?

Oui, j’étais supporter parce que Jean-Pierre Papin y jouait. Puis j’ai continué à suivre ce club. Je l’apprécie toujours. Ce que les Brugeois ont fait à Porto, c’est fabuleux. Ce sera un gros match. Mais je serai supporter d’Axel et de l’Atletico évidemment (sourire).

Chez les jeunes, Bruges avait voulu Axel. Vous ne l’avez jamais poussé là-bas ?

Non, du tout. Beaucoup de clubs étaient venus frapper à notre porte en plus de Bruges. Anderlecht, l’Ajax, le Real Madrid… Mais Axel était bien avec ses copains au Standard et il recevait une bonne formation. Pourquoi vouloir l’éloigner de tout ça, tout près de la maison ?

Axel aura 34 ans en janvier prochain. Vous pensez qu’on le reverra un jour dans le championnat belge ?

Pour l’instant, l’âge n’a pas de prise sur Axel. Parce qu’il a une excellente hygiène de vie. Pendant la préparation de l’Atletico, il a perdu trois kilos alors qu’il était déjà en super forme. Son taux de graisse est très bas. Il a envie de jouer au top niveau le plus longtemps possible. Aujourd’hui, on voit des footballeurs qui performent dans de grandes équipes après 35 ans. Ibrahimovic, Modric… Tant que tu peux jouer au top, tu dois y rester.

Revenir un jour au Standard n’est pas une option ?

Je ne pense pas. Pas comme joueur en tout cas. Le Standard a changé par rapport à son époque. Mais je me dis surtout que quand tu as été prophète en ton pays, comme Axel l’a été à Sclessin, c’est dangereux de revenir. Les attentes seraient énormes.

Pourquoi a-t-il opté pour l’Atletico Madrid cet été ?

Plusieurs clubs ont montré de l’intérêt mais deux étaient vraiment concrets à 100 % : Marseille et l’Atletico. Ce n’est pas l’argent qui a fait la différence. Je pense même qu’il aurait gagné un peu plus à l’OM. Ce qui a fait la différence, c’est le niveau du championnat. En Espagne, il va jouer des affiches toutes les semaines. Mi-septembre, j’ai assisté au derby madrilène et le niveau technique était extraordinaire. Il est très bien ici, la ville est magnifique, il y a le soleil. Je pense même qu’il aurait dû venir deux ans plus tôt ici.

N’a-t-il pas craint de rejoindre Diego Simeone, un entraîneur sévère à la philosophie défensive ?

Avec sa philosophie, Simeone a fait de l’Atletico l’un des trois grands d’Espagne. L’important, c’est que ça fonctionne. Axel s’est toujours adapté partout. Il a faculté de s’habituer très vite aux idées d’un entraîneur et à la culture d’un pays. Regardez, il a signé cet été à Madrid et il parle déjà espagnol. C’était pareil à Benfica : il maîtrisait le portugais au bout de six mois là-bas.

Le parcours d’Axel n’est pas commun. La Russie et la Chine dans ses plus belles années et un grand club comme l’Atletico à 33 ans.

Ce que je retiens surtout, c’est qu’il s’est enrichi de toutes les cultures. Il a appris toutes les langues. Il a des notions de russe. Il a même tenté de se débrouiller en mandarin mais c’était vraiment compliqué. Je vois Axel comme un Christophe Colomb des temps modernes.

Tous ces déménagements, ce n’est pas trop dur pour la famille ?

C’est parfois compliqué, surtout pour ses enfants. Mais il n’est pas le seul à avoir ce genre de vie. Les ambassadeurs changent de pays tous les deux ans. Ses enfants ont finalement pris l’habitude de voyager. Il y a aussi de bons côtés. À 7 et 5 ans, ses filles parlent l’allemand et l’anglais en plus du français. Et là, elles commencent à étudier l’espagnol. Mais elles sont toujours allées dans une école française. Elles disent donc « quatre-vingt-dix » et pas « nonante » (rires).

Pourquoi les entraîneurs adorent-ils toujours Axel ?

On va se demander pour qui je me prends mais selon moi, Axel est quelqu’un de très, très intelligent. Sur le terrain, il reste toujours calme et il s’adapte à tout. Simeone lui demande de dépanner en défense ? Pas de souci, il le fait et très bien. Au milieu de terrain, c’est un régulateur qui prend son rôle très à cœur. Quand on est malade dans la vie, qu’est-ce qu’on fait ? On va à la mutuelle et on s’occupe de vous et de vos frais médicaux. Axel, c’est la mutuelle sur un terrain de foot. Il est là pour aider tous les autres à se sentir mieux. Si quelqu’un ne revient pas assez vite pour défendre, Axel est là.

Sa rupture du tendon d’Achille en janvier 2021 n’a pas eu d’impact sur son niveau.

Je me souviens du jour de cette blessure. Je regardais le match à la télé. C’était assez soporifique et je me suis assoupi. En me réveillant, j’ai vu un joueur au sol entouré par ses équipiers. J’ai cherché la touffe (sic) et je ne l’ai pas vue. En voyant son visage, j’ai pensé à une entorse. Je pensais que la rupture du tendon d’Achille était impossible parce que ça fait très mal et que tu es obligé de pleurer. Là, Axel avait le visage serein. Il n’a pas eu trop de douleurs parce que le tendon était resté attaché par un tout petit fil. En apprenant, j’ai cru que c’était mort pour l’Euro, cinq mois plus tard. Mais c’est ce petit fil qui lui a permis de gagner du temps dans sa rééducation et de revenir juste à temps. Axel a beaucoup travaillé et il a directement retrouvé son niveau. C’est aussi grâce à son hygiène de vie depuis le début de sa carrière.

Axel dégage beaucoup de calme quand on le voit sur le terrain. Lui arrive-t-il parfois de s’énerver dans la vie ?

Il en faut beaucoup pour se disputer avec lui (rires). Il a toujours été calme et posé. C’est sa vraie nature. Ce n’est pour rien qu’on l’appelle « chaloupe » depuis qu’il est petit. Mais ça n’empêche pas d’avoir du caractère. Il a connu Conceição et Sa Pinto quand il commençait en pro, ça vous ouvre les yeux. Puis il y a eu l’accident avec Wasilewski. Il a beaucoup appris pendant cet épisode. Quand vous ne pouvez plus rentrer chez vous parce qu’on veut tout casser dans votre maison, vous grandissez. Quand on vient jeter des pierres sur les vitres de la maison familiale alors que vos sœurs sont encore petites, aussi…

Quelle relation avez-vous avec Axel à présent ?

Ce n’est plus vraiment une relation père/fils, sauf s’il devait faire une grosse bêtise. On parle comme deux amateurs de sport. Je regarde ses matchs et on en discute.

Avec son palmarès et ses 126 caps chez les Diables, vous donnez toujours votre avis sur ses prestations ?

Bien sûr. On a cette habitude depuis qu’il est tout petit. La manière de parler a évolué mais on garde cette tradition.

Vous avez dû faire de belles rencontres dans le milieu du foot grâce à sa carrière.

Oui, c’est une chance en tant que parent. Je me suis rendu compte que les stars du foot étaient très accessibles. À Benfica, Rui Costa (NDLR : alors directeur technique, aujourd’hui président) voulait que je vienne dans son équipe de minifoot à Lisbonne quand il a appris que j’avais joué en D1 belge. En Chine, j’ai fait un tennis-ballon avec Fabio Cannavaro. Hulk est un mec super aussi. Mon idole de jeunesse, c’était Zidane mais je n’ai pas pu le croiser encore. Axel a joué au foot en vacances avec lui. Pareil avec Maradona à Dubai. J’aurais bien voulu être là (rires).

Chez les Diables, les parents des joueurs ont aussi noué des relations ?

On se croise aux matchs et en tournois pour ceux qui viennent. J’ai vraiment noué des liens d’amitié avec la famille Hazard, notamment parce que Thorgan et Axel ont joué ensemble à Dortmund. On se reverra au Qatar.

Vous pensez que les Diables peuvent encore croire au titre de champion du monde ?

Cette année, la Belgique n’est pas favorite. L’équipe arrive doucement en fin de cycle. Mais il y a toujours un pays qu’on ne cite pas parmi les candidats qui émergent et va loin dans le tournoi. J’y crois donc toujours.

Ne pas encore avoir gagné de trophée avec les Diables, c’est un regret pour Axel ?

On se dit qu’il n’y a pas eu la réussite. En 2014, on fait jeu égal avec l’Argentine qui arrivera en finale. En 2016, je crois qu’on va au bout si on sort les Gallois. En 2018, il y a cette faute sur Eden qu’on ne siffle pas et qui aurait amené un coup franc très dangereux. Il y a chaque fois un petit regret sur ce qu’il s’est passé.

Axel sera encore à l’Euro en 2024 ?

L’envie sera-t-elle encore là ? Le coach voudra-t-il encore de lui ? Ce sont des paramètres qu’on ne maîtrise pas. Ce qu’il veut d’abord, c’est être fort au Qatar.