Bruges continue de rêver et s’offre l’Atletico Madrid (2-0) (vidéos)

Alternant des phases avec un bloc très bas et d’autres plus dominantes, l’Atlético a semblé vouloir prendre les choses en main par moments durant cette première mi-temps. Cette multiplication de passe n’a pas perturbé Bruges, toujours dans la maîtrise. Mais les visiteurs n’ont pas pour autant été cantonnés dans leur camp, à l’image de Griezmann, titulaire, qui n’a pas hésité à inquiéter Mignolet après une course sur le côté droit. Mais sa frappe a bien été détournée par le portier belge (17e).

La toute grosse première occasion allait survenir à la 25e. Morata, oublié au centre de la défense, effectuait un bon appel en profondeur, bien vu par Molina qui donnait parfaitement le ballon. La course de l’attaquant Espagnol allait lui permettre de se retrouver seul face à Mignolet, mais ce dernier stoppait parfaitement la frappe de Morata.

Bruges prend les devants

©Photo News

Presque à la surprise générale, c’est pourtant bien les Blauw en zwart qui allaient ouvrir la marque à la 35e. Jutgla et Sowah combinaient bien au milieu de terrain, avant de prendre de vitesse la défense espagnole. Suite à ce mouvement Jutgla s’infiltraient à merveille dans le rectangle et n’avait plus qu’à tendre le ballon à Sowah qui n’avait plus qu’à convertir l’offrande du Catalan.

La mi-temps allait intervenir au bon moment étant donné la montée en puissance croissante des Espagnols durant ce premier thème.

Après quelques assauts madrilènes, c’est Bruges qui allait marquer le deuxième but. Jutgla, intenable, initiait à merveille un une-deux avec Buchanan, l’autre joueur en grande forme ce mardi soir, et n’avait plus qu’à ouvrir son pied pour tromper Oblak. Un break qui tombait à pic et qui allait faire entrer en fusion le Jan Breydel.

Une soirée ardente qui allait se poursuivre durant quelques minutes encore. Tétanisés, les coéquipiers de Witsel ne parvenaient pas à reprendre le jeu à leur compte. Bien contenu par les hommes de Carl Hoefkens qui ont, de nouveau, fait preuve d’une grande maturité.

Double raté de Griezmann

©Photo News

Le match aurait pu basculer à la 75e lorsque Nielsen accrochait Griezmann dans le rectangle. Le Français se chargeait du pénalty, mais son ballon très puissant s’écrasait sur la barre. Quelques secondes plus tard, Griezmann, à nouveau suite à la récupération des siens, pensait se rattraper, mais son but allait être invalidé pour hors-jeu. Les dieux du football étaient définitivement brugeois ce soir.

Les Espagnols allaient bien tenter une dernière estocade, mais Simon Mignolet réalisait une double intervention magistrale (90e). D’abord sur un coup franc de Felix et ensuite sur le second ballon avec une frappe de Correa.

LE DIRECT