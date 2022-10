Le Club de Bruges privé de Skov Olsen face à l’Atletico Madrid en Ligue des Champions

Denis Odoi et Dedryck Boyata ne se sont pas entraînés non plus lundi. Légèrement blessés, ils sont incertains pour mardi. Odoi a encore joué samedi contre Malines, tandis que Boyata n’a plus joué depuis la défaite au Standard (3-0) le 18 septembre. Blessé au genou, le Diable Rouge n’avait pu être sélectionné pour les matches de Ligue des Nations face au Pays de Galles et aux Pays-Bas.

Clinton Mata et Abakar Sylla entrent eux en ligne de compte pour une sélection. Mata est sur la touche depuis début septembre en raison d’une blessure à la cheville. Sylla avait manqué le match contre le Kavé à cause d’une blessure musculaire.