Diego Simeone élogieux envers le Club de Bruges: « Une équipe avec un très beau football »

L’Argentin n’est cependant pas surpris du début de campagne des Brugeois qui occupent la tête du groupe B après leur succès contre Leverkusen (1-0) et à Porto (0-4). "Bruges produit un jeu offensif, dynamique et avec beaucoup de joueurs dans le camp adverse. Ce style de jeu leur a permis de remporter trois titres d’affilée en championnat et de rivaliser cette année en Ligue des Champions avec Leverkusen et Porto. Leur victoire avec quatre buts d’écart montre que cette équipe développe un très beau football".

Connu pour son style défensif, ‘El Cholo’ ne risque pas de changer de fusil d’épaule mardi soir. "Je ne fais rien de nouveau par rapport à ce que nous faisions il y a des années. Nous nous basons toujours sur ce que l’adversaire propose et essayons de trouver les meilleures solutions pour l’équipe. Les joueurs connaissent les différents systèmes que nous utilisons et nous chercherons le meilleur pour le match de demain", a conclu Simeone.