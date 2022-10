C’est le geste fou qui fait le tour de la province de Liège en ce moment.

À cinq minutes de la fin de la rencontre, Gilbert Yankey, défenseur de Bressoux et visiblement frustré par la situation du match, car son équipe était menée 6-0 à cinq minutes du terme, vient (très violemment) cisailler par-derrière et en sautant l’attaquant de Croatia, Damien Busarello.

Blessé gravement, le buteur ne se relève pas. De son côté, le défenseur est suspendu par son club pour une durée indéterminée.

2. Moins d’arbitre, plus d’arrêt

Le choc entre Gesves et Natoye a été arrêté alors que les locaux menaient 2-0. L’arbitre, occasionnel, ne se sentant plus en sécurité, a préféré arrêter le match à la 83e. Si les uns se plaignent d’une impartialité et les autres d’exagération des autres, le constat est flagrant : moins les arbitres sont présents aux rencontres, plus les matchs s’arrêtent prématurément.

Et au vu du comportement de certains joueurs dans toutes les équipes du Royaume, la tendance risque fortement d’augmenter dans les prochains mois.

3. Du Mourinho, Harry Potter et un résultat historique

Résultat historique en P1 namuroise : Grand-Leez a atomisé Andenne 10-2! Si Francotte et Trigaux ont été les auteurs d’un triplé, c’est finalement l’entraineur andennais, Dominique Cuvelier, qui a sorti la phrase du week-end. "Même Ancelotti ou Mourinho n’auraient rien pu faire. (...) Je vais continuer à me battre et peut-être m’acheter une baguette magique. "

4. Une panenka à la 92e pour offrir la victoire

En Division 2 ACFF, Waremme a longtemps cru tenir le coup face à l’Union Namur. Malheureusement pour les Wawas, les Namurois vont obtenir un penalty logique pour une faute subie par Rosmolen.

Et avec beaucoup de sang-froid, ce dernier va inscrire le but de la victoire à la 92e en réussissant une somptueuse panenka. "J’ai pris mes responsabilités, souriait d’ailleurs le médian."

5. Un ancien professionnel rejoue deux ans plus tard

Monté au jeu à un quart d’heure du terme, Jonathan Bourdon a pu regoûter aux plaisirs du terrain après plus de deux ans d’arrêt.

Si l’ancien portier de Westerlo a rangé temporairement les gants, il garde quand même la forme pour des moments pareils. "Je m’entraine encore une fois semaine pour dépanner au cas où. "

6. La bière est retirée

Les joueurs de Bastogne ont sans doute reçu la sanction ultime de la part de leur président. Battus 4-0 à Freylange, les joueurs du Leo se sont vus retirer le casier offert par le club local qui a terminé directement sa course dans la buvette. Ça ne doit pas être évident à vivre...

7. Bolland a pris un but par joueur

Battu 11-1, Bolland n’a pas existé face à Fléron. Et le serial buteur Paquay, auteur d’un quintuplé, ne s’est pas fait prier dimanche que pour soigner ses statistiques. "Quand tu es mené 3-0 après 18 minutes, tu sais que ça va être un dimanche compliqué, soulignait, dépité, Antoine Wilkin."

8. 27 victoires plus tard

Après Thisnes il y a de ça quelques semaines, c’est désormais au tour de Tilleur de perdre son record.

Si les Thisnois, en P3 liégeoise, ont arrêté leur série à 36 victoires de rang, Rechain a mis un terme à "seulement" 27 victoires de rang mais en P2B ici. Une série tout de même impressionnante.