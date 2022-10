Avec son triplé, Leandro Trossard marche dans les pas de KDB, Lukaku, Benteke et Hazard

Sur la lancée de sa superbe campagne 2021-2022 (8 buts et 3 assists), l’ailier de Brighton a ouvert sa saison en s’imposant comme le moteur offensif de son équipe. Notamment avec ses deux buts et deux passes décisives lors des quatre derniers matchs. Mais samedi à Anfield, l’ancien Genkois s’est aussi affirmé comme un redoutable finisseur, en plantant trois buts aux Reds.

"Il aurait probablement pu en marquer un de plus", a ironisé son coéquipier Lewis Dunk, suivi par le Diable rouge lui-même, heureux mais insatisfait du partage (3-3) compte tenu des circonstances : "C’était une excellente performance de notre part, mais nous aurions pu marquer davantage, surtout quand nous menions 0-2."

Double buteur en l’espace de 15 minutes (4e et 17e) au bout de jolis mouvements collectifs, Trossard a en effet vu Liverpool totalement renverser la rencontre par la suite. Les Reds ont même mené 3-2, avant qu’il ne sorte à nouveau le grand jeu pour égaliser (83e).

Particularité de ses trois buts : ils ont tous été inscrits du pied gauche… alors que Trossard est droitier. Le Belge de 27 ans est aussi devenu le troisième adversaire de Liverpool à marquer trois fois à Anfield en Premier League, après Peter Ndlovu (en 1995 avec Coventry) et Andrey Arshavin (en 2009 avec Arsenal).

"Évidemment, c’est toujours bien de marquer, surtout trois à Anfield. J’aime tous les matchs, mais évidemment c’est un grand match, donc vous voulez vous montrer de la meilleure façon possible. Et c’est bien d’obtenir un point ici où il est toujours difficile de jouer, mais nous sommes déçus de ne pas avoir pris les trois points", insiste Trossard, qui gagne en revanche le respect de toute la Premier League, et de son nouveau coach Roberto De Zerbi.

"Quand il était en équipe nationale je lui ai envoyé un message et je lui ai dit qu’il devait augmenter le nombre de ses buts. Il m’a fait plaisir", s’est réjoui celui qui vient de succéder à Graham Potter, parti à Chelsea. "Il a joué un grand match avec deux buts fantastiques et le troisième qui était très difficile. Mais je crois qu’il peut faire encore mieux parce que je le considère comme un grand, grand joueur."

Un grand joueur qui est devenu le 149e à inscrire un triplé dans l’histoire de la Premier League. Il n’est aussi que le cinquième Belge à accomplir un tel exploit. Romelu Lukaku l’a fait à trois reprises, Christian Benteke et Eden Hazard ont réussi deux triplés et Kevin De Bruyne a fait encore mieux avec un quadruplé, en mai dernier.